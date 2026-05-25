О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму
Память, которая не поддается забвению, и подвиг, который не меркнет с годами. В Беларуси начались съемки масштабной военно-исторической картины «Высота», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре сюжета один из драматических эпизодов Великой Отечественной войны, где небольшое подразделение советских солдат ценой невероятных усилий и самоотверженности удерживает стратегическую позицию.
Проект объединяет современные кинематографические технологии и серьезную исследовательскую работу. Особое внимание уделено деталям – от реконструкции боевых действий до воссоздания атмосферы фронтовых будней.
Съемочный процесс уже запущен. Как рождается большая история на экране? Даниил Дроботов – с передовой кинопроизводства.
Камера, мотор! Кинематографическая традиция позади, и вся площадка мгновенно погружается в атмосферу фронтовых будней. Этот проект обещает стать настоящим киновзрывом. Художественная лента – это попытка до боли в сердце, до дрожи воссоздать один из самых великих дней заключительного этапа войны.
Даниил Дроботов, корреспондент:
В основе сценария реальные рассекреченные сводки 1944 года. На высоте 144 подвиг совершил взвод старшего лейтенанта Ахметгалина. Из 11 человек выжить удалось лишь троим. Кинематографисты пообещали не менять имена и вернуть этот подвиг в историю.
Тогда у латвийского поселка Рундены эта высота была адской точкой. Силы противника, пытавшегося прорвать кольцо, превосходили горстку наших солдат в сотни раз. Целые сутки советские бойцы стояли насмерть под шквальным огнем. Они отбили бесчисленные атаки и уничтожили более 200 нацистов.
В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота». Читайте здесь.
Режиссерская группа добивается максимальной достоверности в каждом кадре, ведь военная правда не терпит фальши. Масштабные сцены требуют от участников процесса полного погружения в те страшные события. Эти роли нужно именно прожить, а не просто сыграть.
Как и в 1944-м, когда высоту бок о бок защищали парни со всех уголков огромной страны, сегодня на площадке такое же единство народов. В создании картины принимают участие представители сразу семи стран. И эта кровная дружба вне кадра помогает им играть единое целое перед камерой.
Тохир Саидов, заслуженный артист Узбекистана:
В свое время в Советском Союзе они вместе были. Сейчас разные государства. Но мы стараемся показывать эту историю. Как наши дедушки были, как они дружно были, как они вместе с одним кулаком против нацистов воевали.
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