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О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму

25 мая 2026 18:09
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Память, которая не поддается забвению, и подвиг, который не меркнет с годами. В Беларуси начались съемки масштабной военно-исторической картины «Высота», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре сюжета один из драматических эпизодов Великой Отечественной войны, где небольшое подразделение советских солдат ценой невероятных усилий и самоотверженности удерживает стратегическую позицию. 

Проект объединяет современные кинематографические технологии и серьезную исследовательскую работу. Особое внимание уделено деталям – от реконструкции боевых действий до воссоздания атмосферы фронтовых будней.

Съемочный процесс уже запущен. Как рождается большая история на экране? Даниил Дроботов – с передовой кинопроизводства.

О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму-2

Камера, мотор! Кинематографическая традиция позади, и вся площадка мгновенно погружается в атмосферу фронтовых будней. Этот проект обещает стать настоящим киновзрывом. Художественная лента – это попытка до боли в сердце, до дрожи воссоздать один из самых великих дней заключительного этапа войны.

О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму-4

Даниил Дроботов, корреспондент:
В основе сценария реальные рассекреченные сводки 1944 года. На высоте 144 подвиг совершил взвод старшего лейтенанта Ахметгалина. Из 11 человек выжить удалось лишь троим. Кинематографисты пообещали не менять имена и вернуть этот подвиг в историю.

Тогда у латвийского поселка Рундены эта высота была адской точкой. Силы противника, пытавшегося прорвать кольцо, превосходили горстку наших солдат в сотни раз. Целые сутки советские бойцы стояли насмерть под шквальным огнем. Они отбили бесчисленные атаки и уничтожили более 200 нацистов.

В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота». Читайте здесь. 

О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму-6

Режиссерская группа добивается максимальной достоверности в каждом кадре, ведь военная правда не терпит фальши. Масштабные сцены требуют от участников процесса полного погружения в те страшные события. Эти роли нужно именно прожить, а не просто сыграть. 

О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму-8

Как и в 1944-м, когда высоту бок о бок защищали парни со всех уголков огромной страны, сегодня на площадке такое же единство народов. В создании картины принимают участие представители сразу семи стран. И эта кровная дружба вне кадра помогает им играть единое целое перед камерой. 

О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму-10

Тохир Саидов, заслуженный артист Узбекистана:
В свое время в Советском Союзе они вместе были. Сейчас разные государства. Но мы стараемся показывать эту историю. Как наши дедушки были, как они дружно были, как они вместе с одним кулаком против нацистов воевали.

Далее смотрите в видео.

# Кино

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