О чем будет новый фильм «Высота»? В Беларуси снимают масштабную военную драму

Память, которая не поддается забвению, и подвиг, который не меркнет с годами. В Беларуси начались съемки масштабной военно-исторической картины «Высота», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре сюжета один из драматических эпизодов Великой Отечественной войны, где небольшое подразделение советских солдат ценой невероятных усилий и самоотверженности удерживает стратегическую позицию.

Проект объединяет современные кинематографические технологии и серьезную исследовательскую работу. Особое внимание уделено деталям – от реконструкции боевых действий до воссоздания атмосферы фронтовых будней.