БелАЭС обеспечивает более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии

Беларусь отмечает День энергетика – профессиональный праздник людей, от работы которых напрямую зависят стабильность нашей страны, развитие регионов и комфорт миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь отмечает День энергетика – профессиональный праздник людей, от работы которых напрямую зависят стабильность нашей страны, развитие регионов и комфорт миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что белорусский топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших отраслей национальной экономики, а запуск двух энергоблоков БелАЭС как никогда усилил энергетический потенциал нашей страны.
Лукашенко: решение о строительстве третьего энергоблока АЭС стало важным шагом для укрепления суверенитета страны.
За последние годы энергетика Беларуси сделала качественный рывок вперед. Главный фактор, конечно, ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. С момента запуска первого энергоблока в ноябре 2020-го БелАЭС уже выработала порядка 55 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 15 миллиардов кубометров импортируемого природного газа.
Сегодня атомная станция обеспечивает более 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии. Это не только снижает валютную нагрузку на бюджет, но и дает Беларуси стратегическое преимущество – возможность формировать тарифы без оглядки на ценовые скачки на мировых рынках топлива. В условиях глобальной турбулентности именно этот фактор стал залогом устойчивой работы промышленности и социальной сферы.
Развитие атомной генерации позволило активнее электрифицировать экономику. Растет потребление электроэнергии в промышленности, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Все больше частных и многоквартирных жилых домов переходят на электроотопление, расширяется сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей.
Это прямая инвестиция в экологию и снижение зависимости от углеводородов. Важным шагом стало и решение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. Оно рассматривается как ответ на растущие потребности экономики и дальнейшее укрепление энергетического суверенитета страны.
Лукашенко раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС.
Андрей Панченко, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:
Сегодня ГПО «Белэнерго» отработало уже с Национальной академией наук и другими заинтересованными по подготовке технико-экономического обоснования сооружения второй атомной станции. Конечно же, в 2024 году был достигнут исторический максимум – это потребление порядка 43,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. И к 2030 году планируем выйти на 47 миллиардов киловатт-часов электрической энергии.