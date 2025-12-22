БелАЭС обеспечивает более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии

Беларусь отмечает День энергетика – профессиональный праздник людей, от работы которых напрямую зависят стабильность нашей страны, развитие регионов и комфорт миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что белорусский топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших отраслей национальной экономики, а запуск двух энергоблоков БелАЭС как никогда усилил энергетический потенциал нашей страны. Лукашенко: решение о строительстве третьего энергоблока АЭС стало важным шагом для укрепления суверенитета страны. За последние годы энергетика Беларуси сделала качественный рывок вперед. Главный фактор, конечно, ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. С момента запуска первого энергоблока в ноябре 2020-го БелАЭС уже выработала порядка 55 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 15 миллиардов кубометров импортируемого природного газа.

Сегодня атомная станция обеспечивает более 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии. Это не только снижает валютную нагрузку на бюджет, но и дает Беларуси стратегическое преимущество – возможность формировать тарифы без оглядки на ценовые скачки на мировых рынках топлива. В условиях глобальной турбулентности именно этот фактор стал залогом устойчивой работы промышленности и социальной сферы. Развитие атомной генерации позволило активнее электрифицировать экономику. Растет потребление электроэнергии в промышленности, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Все больше частных и многоквартирных жилых домов переходят на электроотопление, расширяется сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей. Это прямая инвестиция в экологию и снижение зависимости от углеводородов. Важным шагом стало и решение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. Оно рассматривается как ответ на растущие потребности экономики и дальнейшее укрепление энергетического суверенитета страны. Лукашенко раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС.