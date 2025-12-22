Лукашенко: решение о строительстве третьего энергоблока АЭС стало важным шагом для укрепления суверенитета страны

Операции в полевых условиях! Как в Беларуси спасают жизни в экстренных ситуациях?

Чуть более 50 человек, врачи разного профиля, медперсонал и спецы технического профиля в кратчайшие сроки готовы не только собрать тревожный чемоданчик с красным крестиком, но и развернуть большой санитарный лагерь.