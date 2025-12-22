Лукашенко: решение о строительстве третьего энергоблока АЭС стало важным шагом для укрепления суверенитета страны

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днем энергетика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днем энергетика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Топливно-энергетический комплекс страны является одной из ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивает устойчивую работу отечественных предприятий и функционирование объектов социальной сферы. Современные, надежные, динамичные предприятия энергосистемы создают высокопродуктивные рабочие места и играют важную роль в развитии городов и регионов», – отметил Президент Беларуси.
Глава государства обратил внимание, что запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики. «Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета», – констатировал Лукашенко.