Почему СНГ нельзя разрушать? Георгий Гриц ответил

На интеграционном треке. Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили международное взаимодействие.

Кирилл Казаков, СТВ:

Готовясь к программе, я думал, каким образом объяснить, почему у нас столько всяких объединений. СНГ – это что-то наподобие рода. А все остальные – это семьи, которые из этого рода появились.