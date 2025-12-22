Почему СНГ нельзя разрушать? Георгий Гриц ответил

На интеграционном треке. Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили международное взаимодействие.
Кирилл Казаков, СТВ:
Готовясь к программе, я думал, каким образом объяснить, почему у нас столько всяких объединений. СНГ – это что-то наподобие рода. А все остальные – это семьи, которые из этого рода появились.
Зачем Беларуси сотрудничать с другими странами, если есть Россия? Эксперты объяснили.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
СНГ – это реинтергационный проект вместо развала Советского Союза. Союзное государство, ЕврАзЭС – это проекты мобилизационные. С точки зрения СНГ, мне кажется, надо включить формат белорусской памяркоўнасці. Не надо разрушать то, что есть.
Надо помнить, что штаб-квартира СНГ находится в Беларуси. Надо понимать, что еще то же самое, те же слова говорили про Союзное государство. Зачем нам Союзное государство – есть ЕврАзЭС. Сегодня история рассудит. Надо оставить, не надо разрушать. Мы уже наразрушались. Поэтому мне кажется, все эти форматы имеют право на жизнь.
Беларусь сегодня нужна СНГ больше, чем СНГ Беларуси – Ревенко.