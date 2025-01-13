Беглые планируют акцию по дискредитации выборов – СК

Чем ближе выборы в нашей стране, тем активнее себя проявляют экстремистские ячейки за рубежом. Следственный комитет получил информацию о планах беглых, направленных на попытку дискредитации Беларуси на международной арене и разжигания социальной вражды посредством уличных акций, имитирующих поддержку радикальных движений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть данные о том, что непосредственно в основной день голосования на выборах Президента Беларуси в Варшаве планируется проведение некого фестиваля, цель которого – создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании, накал социально-политической обстановки и внешнее воздействие на правовые институты.

Следствием ведется активная работа по выявлению и идентификации участников планируемых акций за рубежом. Их деятельность документируется для принятия решения о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке спецпроизводства. Каждому факту противоправной деятельности будет дана жесткая правовая оценка.