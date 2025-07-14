Беглов: база экономического сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга – это промышленная кооперация

Ключевое место в сотрудничестве Беларуси и Санкт-Петербурга занимает экономика. За 2024 год товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 2,5 миллиарда долларов. Наша страна активно поставляет продукцию машиностроения и аграрного сектора, импортируем технику, бумажные изделия, продукты питания. Глава государства назвал приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, подтвердив стремление к укреплению деловых связей.

Базой экономического сотрудничества между Беларусью и Санкт-Петербургом выступает промышленная кооперация. Об этом в разговоре с журналистами заявил губернатор Александр Беглов. Он отметил положительную динамику товарооборота и эффективную работу, что особенно важно, обеих сторон.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Мы работаем совместно с правительством Республики Беларусь во всех аспектах. И о чем говорил уважаемый Александр Григорьевич, нельзя работать покупатель-продавец. Тогда товарооборот не будет расти. А важно другое – важна интеграция. И поставлена задача, которая сегодня претворяется в жизнь и Владимиром Владимировичем Путиным, и Александром Григорьевичем Лукашенко. Это интеграция производства и интеграция во всех сферах.

Одной из тем сегодняшнего разговора во Дворце Независимости стала реализация крупного инфраструктурного проекта – строительство белорусского порта в Бронке. Для нашей страны этот терминал – стратегическая площадка, обеспечивающая стабильную перевалку грузов на международные направления. В этом году Беларусь планирует перевезти через питерский порт порядки 7 миллионов тонн грузов.