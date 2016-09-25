Бэби-боксы или ужесточение ответственности: как бороться с синдромом Медеи

Новости Беларуси. Милосердия, веры или психического здоровья не хватило 28-летней жительнице Мачулищ, выбросившей в мусор свою новорожденную девочку, еще предстоит выяснить. Шокирующий случай просто не укладывается в голове. Только появившаяся на свет малышка пролетела семь этажей по мусоропроводу. Она выжила. Девочка – в детской областной клинической больнице в реанимации. В отношении биологической матери возбужденно уголовное дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мачулищи. 19 сентября. Как всегда у подъезда многоэтажки соседи обсуждали последние новости. То, что произошло дальше, вот уже неделю обсуждает вся страна.

Из мусорного контейнера раздался плачь. Здесь нашли новорожденную девочку. На крохотном тельце ребенка, который прожил от силы всего пару часов, не было живого места.

Младенца, словно ненужную вещь, выкинула собственная мать.

И хотя муж обвиняемой в местах не столь отдаленных, в целом о семье отзывы только положительные. Еще один повод для обсуждения: никто из соседей не догадывался о беременности женщины. Свое положение она скрывала от всех. Своей дочери она дала жизнь в туалете. Чтобы потом попытаться ее отнять.

Седьмой этаж. Больше 20 метров. Рассчитывала ли женщина на то, что среди мусора ее малышку никогда не обнаружат, или действовала в состоянии аффекта – сейчас выясняют следователи. Даже несмотря на падение и тяжелые травмы, новорожденная выжила. На теле – ссадины и порезы – девочка их получила, когда летела по мусоропроводу. Медики диагностируют закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Но уже в больницу поступило 2 звонка – малышку хотят удочерить.

Это далеко не единственный эпизод в печальной статистике. Только за 9 месяцев этого года женщины убили 2 младенцев. Столько же раз подобные преступления были совершены в прошлом году. Правда, это только те истории, где экспертиза выяснила, что матери находились в шоковом после родов состоянии, сами не понимали, что творили. Всплеск гормонов, стресс от крутой перемены, незнание, что делать дальше.

Но криминальная хроника знает немало циничных и спланированных преступлений, когда еще до рождения ребенка родная мать выносила ему смертный приговор.

С синдромом Медеи во многих странах борются с помощью так называемых бэби-боксов. Специальные помещения, где мать-кукушка может оставить малыша, и за ним практически сразу придут. Такая практика действует в Австрии, Бельгии, Латвии, России и Германии.

В Беларуси вопрос их открытия активно обсуждается с 2009 года. С одной стороны есть опасения, что этот инструмент только увеличит число детей-подкидышей, ведь нерадивые родители не будут нести ответственности. Также против в 2012 году выступила ООН. Ребенок никогда не узнает своих родителей, что нарушает его права. Но с другой стороны, может именно это сохранит маленькую жизнь.

Юлия Матяш, СТВ:

Помещение за моей спиной не работает уже больше года, однако, дурная слава этого коровника живет на протяжении уже 13 лет.

Именно в этом месте нашли младенца. Мать просто закопала беднягу в навоз еще до первого всхлипа мальчика. И притоптала ногами, чтобы наверняка.

В большинстве случаев такие дети умирают безымянными. Этот парень поступил вопреки. Выжил.

Валерй Мохнев, житель агрогородка Заелица:

Когда я спать ложусь, закрываю глаза и мне кажется, что я вижу солому и женщину, которая прикрывается руками, убегает от меня.

По паспорту – Валерка, но все называют его Даниилом. Тогда, 13 лет назад мать сама того не понимая, спасла сына – удары ногами в грудную клетку сделали мальчику своеобразный массаж сердца. Теперь мальчишка живет в своей приемной семье, пишет стихи, мечтает стать главным редактором.

Валерй Мохнев, житель агрогородка Заелица:

Противопоставление женщины, которая бросила ребенка и которая спасла. Что-нибудь такое написать хочу.

Невероятной история становится, когда узнаешь: в этой же семье живет родной брат Даниила. Его тоже родная мать пыталась убить. Утопить в деревенском туалете. Спасла сестра. Боем отстояла парня.

Трудно поверить, но женщина, живущая по графику забеременела-родила-бросила, так не разу и не привлекалась к ответственности. Гражданка России. Тем более сложно представить, что у черной матери 5 детей. И все сыновья. Трое живут у своей родной тети. Мальчики, которые выжили, на нее по-взрослому зла не держат. Могло быть и хуже.

Валерй Мохнев, житель агрогородка Заелица:

Не хочешь этого ребенка – отдай его кому-нибудь, но не лишай его жизни. Ведь жизнь человеческая – это дар, который ни с чем не сравнится.

Можно законодательно ужесточить ответственность за убийства по-матерински. Можно искать пути предотвращения или оказывать психологическую помощь. Только вот бесчеловечность и цинизм в состав уголовного кодекса не добавить, и материнский инстинкт в законе не прописать.