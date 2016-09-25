Почему мелеют белорусские реки: глобальное потепление, мелиорация, природный цикл

Новости Беларуси. Пять сантиметров в сутки. С такой скоростью мелеют некоторые белорусские реки. Уже не новость, что антирекорды установили Сож, Днепр, Припять, Березина. Такие аномалии заметны на многих реках. Причинами называются и малоснежные зимы, и жаркое лето, и деятельность человека… Иногда обмеление помогает поднимать со дна древние артефакты, вписывать новые страницы в историю. Однако для настоящего и будущего такая тенденция – тревожный звоночек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Прогулка по Сожу скоро может стать приятным воспоминанием из прошлого. Два года к ряду река не похожа сама на себя.

Алескандр Добриян, СТВ:

По сути это самое судоходное место страны. Центр Гомеля. Река Сож. И буксир без какой-либо дополнительной нагрузки сел на мель прямо по центру судоходного хода.

Природа перевернула капитанскую жизнь с ног на голову.

Иван Гонец, капитан буксира порта «Гомель»:

В связи с глобальным потеплением раньше навигация начиналась в середине апреля, эти годы начинаем и в конце февраля, а заканчиваем перед Новым годом.

В последние годы словосочетание «глобальное потепление» стало универсальным ответом на все вопросы. Неурожай, ураганы, безводье или наоборот наводнение – всему виной оно – глобальное потепление. Что поделаешь – планетарные масштабы. Так ли это? Разберемся в фактах.

Виктор Мельник, начальник службы гидрометеорологического мониторинга и фондов данных Республиканского центра по гидрометеорологии:

Потепление в РБ последние 25 лет идет очень интенсивными темпами. Именно за этот период температура воздуха выросла на 1,3 градуса. Это привело к тому, что в южной части Республики Беларусь появилась новая агроклиматическая зона, которая охватывает полностью белорусское Полесье.

Это не пылевая буря в степи – это сев озимых культур на Полесье. На этом поле последний дождь выпал больше двух месяцев назад.

Агроном-новатор Анрей Турук утверждает: 15 лет к ряду тенденция не меняется – дождей и снега на юге страны больше не становится. В условиях критической нехватки влаги он заставил пески Мозырской возвышенности давать стабильно высокие урожаи. Посевы в отсутствии дождей он поит росой, укрывая поля растительными остатками.

Андрей Турук, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Мы как бы прикрыли одеяльцем землю. Как только воздух соприкасается с холодной почвой, происходит конденсация влаги.

Там, где сто лет назад росли влажные ольшаники и дубравы, сегодня человек возделывает кукурузу и рожь. Незащищенные лесом реки оказались уязвимы для глобальных климатических процессов.

Ольга Калугина, начальник отдела гидрологии Гомельоблгидромета:

За последние годы уровни воды очень низкие. И особенно на маленьких реках идет сильная зарастаемость русел рек. Если так и будет продолжаться, то очень плачевная ситуация будет.

Алескандр Добриян, СТВ:

На этом озере рыбакам в ближайшие несколько лет делать уж точно нечего. Водоем держался до последнего: пережил три бесснежные зимы, два засушливых лета. Питался подземными источниками, но в конце концов, видимо, и грунтовые воды ушли, а вместе с тем изменилась экосистема всего уголка природы.

Глобальное понижение грунтовых вод на Полесье случилось еще во второй половине ХХ века. Как известно, масштабная мелиорация – это целая эпоха в истории Беларуси, во многом определившая будущее страны. При этом отношение к осушению болот сегодня неоднозначное.

Андрей Гусев, декан геолого-географического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Уровни грунтовые они, конечно, понизились, но в последние несколько лет они понизились очень сильно. И связать это с тем, что была мелиорация 20-30-40 лет назад, очень сложно. Скорее всего, это идет какой-то природный цикл. Энергетика природных циклов она гораздо мощнее всех антропогенных процессов.

Вопрос о том, насколько старые мелиоративные системы эффективны в новых климатических условиях – пока открыт. Правда, специалисты утверждают: по отдельности не одна из перечисленных причин не смогла бы привести к тому, что сегодня происходит на Полесье.

Андрей Турук, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Возврата к тому климату прекрасному белорусскому на этой земле не будет. Если взять Жодино, Молодечно, взять север республики, там другое увлажнение, и кукуруза. И растения на полях выглядят совершенно по-другому. У нас есть то, что есть. Нужно принять это как свершившийся факт и работать в таких условиях.

Простого и однозначного ответа на вопрос «кто виноват?» в сложных геоэкологических процессах не бывает. Сегодня лишь можно констатировать: глобальное потепление стало настоящим экзаменом, оно резко обнажило просчеты, допущенные человеком в его стремлении «улучшить» природу под свои нужды.