Прямой эфир

Базе хранения бронетанкового имущества вручили Боевое Знамя и верительные грамоты с подписью Президента

30 января 2021 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Боевое Знамя вручили Базе хранения бронетанкового имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она дислоцируется под Могилевом. Именно в поселке Голынец концентрируется бронетанковое имущество Вооруженных Сил.

Базе хранения бронетанкового имущества вручили Боевое Знамя и верительные грамоты с подписью Президента-1

Новый символ воинской части командиру вручили в торжественной обстановке. Согласно уставу, вместе со знаменем передаются и верительные грамоты, подписанные Президентом. Боевое Знамя считается символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге – защите Отечества.

Базе хранения бронетанкового имущества вручили Боевое Знамя и верительные грамоты с подписью Президента-4

К слову, помимо выполнения основных задач военнослужащие Базы хранения бронетанкового имущества занимаются подъемом раритетной военной техники времен Великой Отечественной войны из белорусских болот.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наши люди неравнодушны и инициативны». С какими вопросами белорусы обратились к вице-спикеру Совета Республики?
30 января 2021 12:08

«Наши люди неравнодушны и инициативны». С какими вопросами белорусы обратились к вице-спикеру Совета Республики?

Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?
29 января 2021 21:12

Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?

Интеллектуальная страна, государство – партнер, счастливая семья. В Борисове озвучили приоритеты развития Минской области
29 января 2021 21:06

Интеллектуальная страна, государство – партнер, счастливая семья. В Борисове озвучили приоритеты развития Минской области