Базе хранения бронетанкового имущества вручили Боевое Знамя и верительные грамоты с подписью Президента

Новости Беларуси. Боевое Знамя вручили Базе хранения бронетанкового имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она дислоцируется под Могилевом. Именно в поселке Голынец концентрируется бронетанковое имущество Вооруженных Сил.
Новости Беларуси. Боевое Знамя вручили Базе хранения бронетанкового имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она дислоцируется под Могилевом. Именно в поселке Голынец концентрируется бронетанковое имущество Вооруженных Сил.
Новый символ воинской части командиру вручили в торжественной обстановке. Согласно уставу, вместе со знаменем передаются и верительные грамоты, подписанные Президентом. Боевое Знамя считается символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге – защите Отечества.
К слову, помимо выполнения основных задач военнослужащие Базы хранения бронетанкового имущества занимаются подъемом раритетной военной техники времен Великой Отечественной войны из белорусских болот.