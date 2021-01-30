Базе хранения бронетанкового имущества вручили Боевое Знамя и верительные грамоты с подписью Президента

Новости Беларуси. Боевое Знамя вручили Базе хранения бронетанкового имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она дислоцируется под Могилевом. Именно в поселке Голынец концентрируется бронетанковое имущество Вооруженных Сил.