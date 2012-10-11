Батареи в школах, детсадах и больницах Минска потеплеют сегодня, 11 октября

Новости Беларуси. Такое решение принято в связи с наступившим похолоданием. Отопление в социальных учреждениях Минской и Могилевской областей подключат к концу текущей недели. В Витебской области этот процесс идет с 8 октября, а в Гомельской начнется завтра.

Как сообщили в Мингорисполкоме, в жилом секторе столицы отопление начнут включать уже на этой неделе. Правда, на то, чтобы во всех домах потеплели батареи понадобится около 5 дней. В последнюю очередь отопление дадут в промышленные, административные, офисные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.