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Батареи в школах, детсадах и больницах Минска потеплеют сегодня, 11 октября

11 октября 2012 06:39
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Новости Беларуси. Такое решение принято в связи с наступившим похолоданием. Отопление в социальных учреждениях Минской и Могилевской областей подключат к концу текущей недели. В Витебской области этот процесс идет с 8 октября, а в Гомельской начнется завтра.

Как сообщили в Мингорисполкоме, в жилом секторе столицы отопление начнут включать уже на этой неделе. Правда, на то, чтобы во всех домах потеплели батареи понадобится около 5 дней. В последнюю очередь отопление дадут в промышленные, административные, офисные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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