Прямой эфир

Десять минчанок, воспитывающих 5 и более детей, получили Ордена матери

10 октября 2012 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не награды ради. Десять минчанок 10 октября удостоены Ордена матери. Признание на высоком уровне получили женщины, в чьих семьях воспитываются пять и более детей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню матери. После торжественной части героинь дня ожидал еще один подарок – праздничный концерт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Дашко, многодетная мать:
У нас пятеро детей в семье. Естественно, получать награду очень радостно, внутри все торжественно.

Татьяна Григорьева, многодетная мать:
Это очень приятно. Такое внимание государства.
У меня пятеро деток. Конечно, очень радостно, но и большая ответственность. Работы хватает: и уроки проверить, и сходить в магазин, и приготовить. Забот хватает.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 октября 2012 17:40

Подъезды жилого дома на улице Плеханова в Минске превратились в художественную галерею

10 октября 2012 16:29

Контрольные стрельбы белорусских артиллеристов прошли 10 октября под Осиповичами

10 октября 2012 13:59

Контрольные стрельбы белорусских артиллеристов на полигоне «Осиповичский»