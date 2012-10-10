Десять минчанок, воспитывающих 5 и более детей, получили Ордена матери

Новости Беларуси. Не награды ради. Десять минчанок 10 октября удостоены Ордена матери. Признание на высоком уровне получили женщины, в чьих семьях воспитываются пять и более детей. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню матери. После торжественной части героинь дня ожидал еще один подарок – праздничный концерт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Дашко, многодетная мать:

У нас пятеро детей в семье. Естественно, получать награду очень радостно, внутри все торжественно.

Татьяна Григорьева, многодетная мать:

Это очень приятно. Такое внимание государства.

У меня пятеро деток. Конечно, очень радостно, но и большая ответственность. Работы хватает: и уроки проверить, и сходить в магазин, и приготовить. Забот хватает.