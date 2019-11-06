Бассейн, завод и новая линия: какие объекты открыли в Беларуси к 7 ноября

Новости Беларуси. Белорусские города продолжают получать подарки к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 ноября в Заводском районе Минска открыли новый бассейн, который возвели меньше чем за год. Спортивную тему поддержали и в Телеханах: в городском поселке начал работу новый цех по производству пластиковых лыж. Раньше они были деревянными, это затрудняло путь к успеху. К новым вершинам продвинутся и наши БелАЗы: на предприятии запустили новую линию.
Одним словом, за эту неделю буквально в каждом уголке страны состоялось настоящее праздничное открытие. Подробности в видеоматериале наших корреспондентов.
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И это далеко не все масштабные проекты, которые завершили, открыли, представили накануне 7 ноября. Каждый год по всей стране в эти дни белорусам дарят такие нужные подарки – школы, поликлиники, обновленные предприятия, спортивные объекты.
Значит, от решения продолжить отмечать день Октябрьской революции Беларусь, а значит, каждый из нас, только выиграли. Не отказались от своего прошлого, при этом наполнили праздник современным смыслом и содержанием.