Ежедневно могут заниматься до 700 человек. В Шабанах открыли новый бассейн

Новости Беларуси. Проект по строительству бюджетных бассейнов в Минске начали реализовывать два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проект по строительству бюджетных бассейнов в Минске начали реализовывать два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Успешно работает такой в Брилевичах, теперь дошла очередь и до Шабанов. «Заводской» район густонаселенный – 234 тысячи жителей. Здесь такая спортивная площадка пустовать не будет.
Несмотря на бюджетный вариант, бассейн получился уникальный. Изменения в типовой проект вносили по просьбе самих пловцов. В итоге в комплексе появилась комната сухого плаванья, тренажеры для разминки.
А в двух чашах (детской и взрослой) ежедневно могут заниматься до 700 человек. Конечно, для тренировок профессиональных спортсменов эти дорожки не предназначены, но первые гребки к «большой воде» и олимпийским рекордам точно можно сделать.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Это пример того, какие должны бассейны строить. Абсолютно недорогой по цене, но сегодня этот объект, я просто уверена, будет пользоваться популярностью у жителей этого района. Потому что здесь все сделано для того, чтобы человек мог прийти отдохнуть, поплавать, заняться спортом и получить от этого удовольствие.
И, конечно, это великолепная традиция – в канун такого замечательного праздника, в этот праздник дарить подарки жителям нашей страны. Это еще один подарок для минчан вот в этом районе города.