Аграрии Минской области готовятся к посевной кампании – 2025
С первых дней января в Минской области активно ведут подготовку к посевной 2025 года. Для того чтобы кампанию начать и провести в установленные сроки и обязательно качественно. Сейчас механизаторы ремонтируют технику, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В том числе комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Весной они выйдут в поле. В районах созданы мониторинговые группы, которые отслеживают соблюдение техники безопасности на производстве.
В сельхозпредприятии «Кухчицы» особое внимание вопросам техники безопасности и охраны труда. Все работы в полях завершены, поэтому идет подготовка парка к агросезону-2025.
Каждый рабочий день здесь начинается с обязательного тестирования, в том числе у водителей проверяют состояние здоровья, а далее говорят о безопасности.
Елена Дунайко, сторож ОАО «Кухчицы»:
Утром рабочие у нас приходят на работу и самым первым делом проходит освидетельствование. У нас есть алкотестер, они продуваются, делаем запись в журнал, они берут путевки и в дальнейшем идут на выезд. Вечером у нас та же самая процедура.
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