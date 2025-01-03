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Аграрии Минской области готовятся к посевной кампании – 2025

03 января 2025 14:28
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С первых дней января в Минской области активно ведут подготовку к посевной 2025 года. Для того чтобы кампанию начать и провести в установленные сроки и обязательно качественно. Сейчас механизаторы ремонтируют технику, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В том числе комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Весной они выйдут в поле. В районах созданы мониторинговые группы, которые отслеживают соблюдение техники безопасности на производстве.

Аграрии Минской области готовятся к посевной кампании – 2025-2

В сельхозпредприятии «Кухчицы» особое внимание вопросам техники безопасности и охраны труда. Все работы в полях завершены, поэтому идет подготовка парка к агросезону-2025.

Аграрии Минской области готовятся к посевной кампании – 2025-4

Каждый рабочий день здесь начинается с обязательного тестирования, в том числе у водителей проверяют состояние здоровья, а далее говорят о безопасности.

Аграрии Минской области готовятся к посевной кампании – 2025-6

Елена Дунайко, сторож ОАО «Кухчицы»:
Утром рабочие у нас приходят на работу и самым первым делом проходит освидетельствование. У нас есть алкотестер, они продуваются, делаем запись в журнал, они берут путевки и в дальнейшем идут на выезд. Вечером у нас та же самая процедура.

Подробности в сюжете.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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