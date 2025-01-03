Аграрии Минской области готовятся к посевной кампании – 2025

С первых дней января в Минской области активно ведут подготовку к посевной 2025 года. Для того чтобы кампанию начать и провести в установленные сроки и обязательно качественно. Сейчас механизаторы ремонтируют технику, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В том числе комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Весной они выйдут в поле. В районах созданы мониторинговые группы, которые отслеживают соблюдение техники безопасности на производстве.

В сельхозпредприятии «Кухчицы» особое внимание вопросам техники безопасности и охраны труда. Все работы в полях завершены, поэтому идет подготовка парка к агросезону-2025.

Каждый рабочий день здесь начинается с обязательного тестирования, в том числе у водителей проверяют состояние здоровья, а далее говорят о безопасности.