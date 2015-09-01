Бармен выиграл $1 миллион, купив лотерейный билет за найденную на улице «двадцатку»

Новости США. Хьюберт Тан намерен поделиться удачей с другими: он решил оставлять 20-долларовые купюры в случайных местах.

Житель Северной Калифорнии удачно вложил найденные на улице 20 долларов и выиграл миллион долларов. Два билета мгновенной лотереи он приобрел на рынке в городе Милбрэй в пригороде Сан-Франциско. Один из них оказался выигрышным.

Мужчина признается: выигрышем был шокирован.

Хьюберт Тан:

Я вышел из магазина и стер защитный слой. И говорю своему другу, который был со мной, мол, не знаю, правда это или нет, но я, кажется, только что выиграл миллион долларов.

Представители лотереи заявили, что молодой человек не покупал лотерейные билеты последние 10 лет. И этот случай на самом деле большая удача.

Тан работает барменом, но бросать работу пока не собирается.

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Кстати, управляющий магазином, который и обнаружил столь ценную покупку, сам большой поклонник лотереи, но присвоить себе выигрышный билетик не решился. Хотя, по законам Испании, если через два года владелец не найдется, билет будет отдан тому, кто его нашел.