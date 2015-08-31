Как Мингорисполком отвлекает внимание людей от предложений частных перекупщиков цветов?

Новости Беларуси. В столице объявлена «цветочная интервенция». В Минске в преддверии праздника появились дополнительные торговые точки, где можно купить недорогие букеты. Все для того, чтобы оставить вне конкуренции продавцов, которые пользуются ажиотажем и взвинчивают цены.

Лучшее украшение праздника. Сегодня в столице настоящий ажиотаж на цветы. Самое время прицениться и проверить, насколько добросовестны продавцы.

Цветочный бизнес в расцвете. В эти дни флористы стараются получить максимальную прибыль. В особенности ударить по кошельку готовы импортные цветочки. Чтобы собрать красивый букетик из нескольких пестрых «иностранцев», нужно приготовиться к серьезным расходам.

Очевидно, такие павильоны не пользуются особенным спросом. Тем более заморским розам составляют жесткую конкуренцию белорусские, менее колючие в ценовом эквиваленте. К примеру, царицу цветов можно купить за весьма демократичную стоимость – от 9 до 32 тысяч.

Только за 30 августа одно из крупнейших тепличных предприятий столицы реализовало 80 тысяч роз, гербер и альстромерий.

Светлана работала до последнего клиента. Даже в свой день рожденья ей удалось поставить настоящий рекорд: наторговала на 53 миллиона.

Светлана Немытькова, продавец тепличного предприятия:

Голландская роза нам уже давно не конкурент. Цены там гораздо выше. И мы уже зарекомендовали себя. И по стойкости, и по ассортименту, и по качеству.

Лирическое название, но с жесткими правилами – цветочная интервенция от Мингорисполкома – в эти дни действительно отвлекла внимание покупателей от нескромных предложений частных перекупщиков. Помимо традиционных мест продаж, в переходах ж/д вокзала открыли дополнительно 31 торговую точку с цветами. Цветочные павильоны появились и на шести станциях столичной подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Цветочная интервенция направлена и на борьбу с несанкционированной торговлей, и отвлекает покупателя от перекупщиков к государственным производителям.

Любови Николаевне впору собирать розы, хризантемы и ромашки не то, что в вазу – в более вместительные емкости. Миллион за десятки алых роз. Целый учительский стол цветов на столько и потянет. Ведь сегодня, признаются педагоги, на букеты школьники и их родители не скупятся.

Любовь Карканица, учитель начальных классов ГУО «Гимназия № 23»:

Не важно, это будут голландские розы, белорусские, или те же самые ромашки, васильки. Я считаю, что здесь главное не цветы, а то, что родители привели в нашу гимназию своих деток, потому что дети намного красивее цветов.