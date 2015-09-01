Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний

Новости Беларуси. 1 сентября в Беларуси – День знаний. За парты сели 965 тысяч школьников, из них свыше 100 тысяч – первоклассники. В целом это почти на 20 тысяч учеников больше, чем в прошлом году. Первое сентября для всех учащихся традиционно начинается с тематических уроков.

Сегодня же и белорусские вузы принимают в студенты первокурсников. Торжества проходят во всех университетах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днём знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников поздравил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Знания, культура и духовность – гарантия стабильности и процветания государства. Поэтому в Беларуси делается все возможное, чтобы образование было качественным, доступным и помогало каждому найти свое место в жизни.

Александр Лукашенко от всей души пожелал, чтобы новый учебный год стал временем созидания и вдохновения, а каждый день учебы и труда приносил радость открытий и творчества.