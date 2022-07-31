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В США мужчина выиграл в лотерею почти полтора миллиарда долларов

31 июля 2022 10:46
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Новости США. В США мужчина выиграл 1 миллиард 337 тысяч долларов в лотерею. Счастливый билет он приобрел на заправке в пригороде Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США мужчина выиграл в лотерею почти полтора миллиарда долларов -1

Это третий крупнейший лотерейный джекпот в истории Америки. Самый большой выигрыш, полученный одним человеком в этой азартной игре, был сорван в октябре 2018 года и составил полтора миллиарда долларов.  

# Деньги # Новости США # Фотофакт

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