В США мужчина выиграл в лотерею почти полтора миллиарда долларов

Новости США. В США мужчина выиграл 1 миллиард 337 тысяч долларов в лотерею. Счастливый билет он приобрел на заправке в пригороде Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это третий крупнейший лотерейный джекпот в истории Америки. Самый большой выигрыш, полученный одним человеком в этой азартной игре, был сорван в октябре 2018 года и составил полтора миллиарда долларов.