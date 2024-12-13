Барановичи принимают общественно-культурную акцию «Марафон единства»

Концерты в цехах, мастер классы от Большого театра, душевные разговоры и неожиданные встречи. Полюбившиеся проекты и громкие премьеры. Самый патриотический проект страны «Марафон единства» гостеприимно встречают в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только один из крупнейших городов Беларуси, но и важнейший промышленный центр. Здесь работает почти 200 предприятий. Сегодня некоторые из них распахнули двери для блогеров и творческих коллективов из Могилевской и Минской областей. Палитра праздника в Барановичах, обещают организаторы, будет яркой и разнообразной.

Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома:

Подготовлены определенные фишечки. Впервые, в рамках «Марафона единства» у нас будет мастер-класс солистов Большого театра Беларуси. Будут фишечки, которые будут перед Ледовым дворцом. Это, естественно, наш Барановичский хлебозавод, где многие смогут его попробовать продукцию и с учетом погодных условий, мы всех угостим чаем. Каждый наш гость сможет взглянуть по-другому на наш город, мы постараемся его презентовать очень хорошо, чтобы каждому из вас хотелось сюда еще раз вернуться.

Также в двухдневной программе народного проекта – квесты, интерактивные выставки, «НЕскучные НЕлекции», встречи с партнерами по производству. Ярким завершением «Марафона единства» в Барановичах станет большой гала-концерт «Время выбрало нас».