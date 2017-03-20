Банты, кожа, блестящая фактура и цветы. Модные тренды женской одежды сезона «Весна-2017»

С приходом весны на улицах появляется больше красок и легкости, а гардеробы девушек оживают после зимней спячки. Виктория Острова, стилист, дизайнер:

Весна – это пора, когда хочется снова наряжаться, хочется снять с себя все тяжелое, все очень-очень теплое, все жаркое, уже хочется каких-то цветовых сочетаний новых, отличных от зимы. Весна – это пора экспериментов. Ежегодно дизайнеры представляют нам новые живые идеи на каждый сезон. Модные тренды сезона «Весна-2017» позволяют полностью погрузиться в пору цветения, нежности и воздушности, но в то же время остаются довольно практичными.

Виктория Острова, стилист, дизайнер:

В связи с тем, что трендов очень много, каждый выбирает то, что близко ему, то, что интересно. Многие тренды существуют из сезона в сезон, и вот такие тренды самые интересные именно для инвестирования. Купив сегодня, можно приблизительно на год-два оставаться в тренде. И я думаю, что это прекрасно. Выбирая образ на каждый день, хочется быть уверенной в себе на 100%.

Виктория Острова, стилист, дизайнер:

Фаворитом на сегодняшний момент является беж, светлый, классический, хит продаж на сегодняшний момент.





Мне кажется, что это достаточно удобный вариант для повседневного ношения. Это платье можно носить и с плоским ходом – это и лоферы, и ботинки, и можно лодочки надеть. И тот, и тот вариант подойдет. И очень модный тренд – это бант. Сейчас на мировых подиумах много где можно увидеть, где бант. Вот и есть тенденция, и в тоже время платье очень базовое, потому что бант съемный. И платье очень нейтральное и комфортное.

Какая модница не любит блестящих вещей? В этом сезоне блистать можно не только цветом, но и разнообразием фактур.

Виктория Острова, стилист, дизайнер:

Еще один из популярных трендов – это использование фактуры кожи. Кожа может быть как натуральная, так и искусственная, экокожа. Либо это фактура, выполненная в любом материале, но «под кожу». Модно вышивка, блестящие фактуры и кожа. Вот все тренды в одном. В то же время каждая из этих вещей комплектуется и с другими. Вот такой бомбер – очень интересный. Здесь вышивка в восточном стиле. Он спортивный, но можно и запросто с юбкой сочетать.

Цветочный принт – не выходящий из моды элемент весеннего гардероба. Крупные аппликации, романтичная акварель или напоминающие детские рисунки букеты – выбор за вами.

Виктория Острова, стилист, дизайнер:

Пожалуй, самый яркий тренд этого сезона – цветы. В данном случае, как и на мне, платье в цветы. Они могут быть разных силуэтов. Могут быть приталенные, разнообразные варианты. Цветы девушки любят весной особенно. Такой вариант платья очень хорошо подойдет для вечера. Выполнено из прозрачной ткани, но под него есть базовое платье, оно выполнено в коже. То есть если стоит вопрос, как носить прозрачные вещи, то под них стоит подбирать базовые варианты, которые одеваются вместе.