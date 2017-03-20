Учиться читать, играя. С какого возраста стоит сажать ребенка за книги и каких их правильно подобрать

Буквально одно-два поколения назад все дети постигали азы чтения с помощью одного лишь букваря. Первая книга каждого ребенка до сих пор в почете, однако современные авторские методики чтения удивляют разнообразием.

Светлана Русакович, учитель-дефектолог высшей категории:

К детям приходит на занятие персонаж сказочный, просто какой-то герой, чье имя начинается на определенную букву, с которой мы знакомимся. Так они очень легко запоминают и персонажа, и буквы. Мы реализуем две задачи: во-первых, у детей развивается фонематический слух, они начинают различать первый звук в слове, что очень хорошо помогает обучать их чтению. И, конечно, запоминают буквы. Когда ребенок уже выучил буквы, намного проще научиться читать. Почти каждая мама хочет открыть в своем чаде способности вундеркинда и чуть ли не с пеленок окружить его литературой. Но в этом стремлении стоит проявить благоразумие. Логопеды и дефектологи советуют приступать к обучению постепенно, а сам процесс превращать в игру, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Светлана Русакович, учитель-дефектолог высшей категории:

Многие проблемы родители не замечают. Это может увидеть только специалист, и, как правило, родители обращаются уже ближе к школе, когда остается полгода до поступления, а оказывается, что у ребенка недостаточная звуковая культура речи, недостаточно развит грамматический строй. За полгода это исправить достаточно сложно, а когда они под контролем с самого детства, то если есть вопросы, специалист всегда подскажет, на что обратить внимание, чтобы ребенок был полностью готов к школе. В идеале первая встреча ребенка с логопедом должна состояться в два года, чтобы специалист определил, насколько развит словарный запас у малыша. Чуть позже, в три года, идет активная работа над внятным построением фраз, в четыре оттачивают уже отдельные звуки и дикцию. А к пяти годам, когда речь ребенка наконец сформирована, остается только практиковаться.

В нежном, но капризном возрасте важно, чтобы малыша захватывало то, чем он занят, иначе концентрации надолго не хватит. Первое время пары уроков чтения в неделю будет вполне достаточно.

А к выбору первой книги стоит отнестись с особым трепетом. Книга должна быть красочной и с крупным шрифтом. Светлана Русакович, учитель-дефектолог высшей категории:

Еще важно, чтобы было деление на слоги, потому что им тогда проще прочитать и понять смысл прочитанного.