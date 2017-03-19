Ирина Костевич: основа создания рабочих мест – это новые предприятия

Новости Беларуси. А вот стоит ли ждать перезагрузку в самой чувствительной сфере, мы спросили Ирину Костевич. На неделе она заняла уже больше месяца пустующее кресло министра труда и социальной защиты.

Человек во власти опытный, но до сих пор все больше на вторых ролях – сначала в Национальном статкомитете, затем в Министерстве экономики.

И вот теперь почти традиционно женская должность главы социального ведомства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я пришла в готовую команду, которая понимает, что надо делать. Мне только надо мобилизовать людей и те задачи, которые определены в программе, выполнить качественно.

Среди приоритетов идти этой программы – занятость и зарплаты.

Ирина Костевич:

По зарплате Президент поставил задачу в декабре 2017 года выйти на зарплату не менее 1000 рублей. Задача очень сложная. Мы уже не один месяц работаем над этой задачей в ручном режиме. Пошагово, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы двигаемся вперед.

Вы сказали, ручное управление. Социальная сфера в любом государстве и в Беларуси тоже – очень много решений на местном уровне должны в ручном режиме приниматься.

Ирина Костевич:

Это такое направление, это непосредственная связь с человеком. В этой системе должны работать только люди, которые любят людей. Это позволит вывести эту государственную услугу на качественный уровень, потому что это делается ради людей.

Средняя зарплата в 1000 рублей. За какие ниточки нужно дергать? Задача непростая.

Ирина Костевич:

Надо разделить на 2 части: реальный сектор и бюджетная сфера. В реальном секторе – это экономия, надо очень серьезно поработать с затратами, с материальными затратами, с затратами на управленческие расходы. И вот это экономию направить на затраты на заработную плату. Нельзя сказать, что эта зарплата должна быть на каждом предприятии, потому что каждое предприятие, войдя в 2017 год, пришло разный экономикой, с разным финансовым состоянием. Второй момент – это увязка заработной платы с ростом производительности труда. Здесь поставлена правительством задача проведения кадровой диагностики. Но это не говорит о том, что мы должны людей уволить и выбросить их на рынок труда. Здесь как раз требуется работа вертикали на местах. Если действительно есть избыточная численность, то идти на опережение на переобучение этих людей, чтобы человек, потеряв это рабочее место, на следующий день нашел другое рабочее место с другим уровнем квалификации. Это синхронная работа нанимателя со службами занятости.

Удачный баланс, вы из Министерства экономики. Любая социальная модель должна быть экономически обоснована.

Ирина Костевич:

Мы с вами должны проводить серьезную работу по разъяснению того, что с рождения человек, когда понимает, осмысливает, где он родился и где находится, должен нести ответственность сам за себя прежде всего. Когда он учится в школе, он должен понимать, что его хорошая учеба – это фундамент для дальнейшей его жизни. Мы сегодня прекрасно понимаем, чтобы стать хорошим специалистом, может быть, мало одного образования.

Что делать с рабочими местами? Крайне сложная задача. Вы обещаете 70 тысяч.

Ирина Костевич:

Мы прекрасно понимаем, что любое место – это инвестиции. Рабочие места сами по себе не появляются, особенно в регионах. Основа создания рабочих мест у нас – это новые предприятия. Если посмотреть 2016 год, около 40 тысяч новых рабочих мест было создано именно на новых предприятиях. Это микропредприятия, это начинающий бизнес, который пришел, зарегистрировался. Стартуют они с численностью 1-2-3 человека: директор, бухгалтер, юрист. Именно задача, чтобы максимально создать рабочие места – чтобы этот бизнес очень быстро развернулся. Упрощая все процедуры, осуществляя либерализацию по ведению бизнеса, мы тем самым сокращаем процесс, когда этот предприниматель входит бизнес и может быстро развернуться и приступить к тому виду деятельности, на который он нацелен. Мы подняли огромный пласт по поводу административных процедур, по поводу лицензируемых видов деятельности, проверок.

По поводу пенсионного обеспечения. Первый шаг в этом смысле уже сделан. Беларусь пошла по пути повышения пенсионного возраста. Чего ждать еще пенсионерам? На что они могут рассчитывать в ближайшие годы?

Ирина Костевич:

Мы в программе пятилетки заложили жесткий индикатор. Если мы определяем рост заработной платы, мы говорим, что рост уровня доходов населения, то пенсии у нас должны быть не менее 40% от среднемесячной заработной платы – это главный критерий, к которому мы должны двигаться в течение 5 лет. Растет зарплата – растет пенсия.