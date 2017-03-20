Пол-дэнс в Беларуси. Танец на пилоне, который претендует на звание олимпийского вида спорта

Дарья Худинская танцует с детства. Классическая хореография, народные танцы, аэробика. А 6 лет назад к ее увлечениям добавился новый необычный партнер – пилон.

Дарья Худинская, инструктор по фитнесу и пол-дэнс:

Изначально, когда я начинала этим заниматься, был страх того, что не поймут. Но мама поняла, папу она подготовила грамотно, показав самые классные видосы самых ярых звезд американских и австралийских. «Посмотри, как сложно». Папа уже был морально готов. Пол-денс – танец на шесте. Не путайте со стриптизом. Основные направления – пол-арт, где важны качества трюков, исполнение и костюм выступающего. И экзотик пол-денс, где акцент делается на элементах хореографии, пластику и музыкальность. Выделяется еще одно направление – спортивное. Сняли каблуки – танец превратился в спорт.

Дарья Худинская, инструктор по фитнесу и пол-дэнс:

В основном, основная масса занимается для себя. Это как хобби, потому что это сейчас популярно. Потому что это разнообразная нагрузка: здесь и кардио, и силовая, и растяжка. Это интересно. Постоянно много чего нового. Есть, куда двигаться. Можно и выступить, можно и на соревнованиях поучаствовать. Танец на пилоне – официальный вид спорта. Интересен он не только женщинам, но и мужчинам. К счастью, сегодня люди стали воспринимать пол-денс более адекватно. Популярность растет, проводятся международные соревнования. В Беларуси тоже есть Федерация спорта и танца на пилоне. Пол-денс имеет все шансы в скором будущем стать олимпийским видом спорта. Заявка уже подана. И в 2017 году Дарья стала бронзовой чемпионкой мира по танцам на пилоне.

Дарья Худинская, инструктор по фитнесу и пол-дэнс:

Если правильно заниматься, то это очень хорошая физуха. Если очень грамотно, равномерно распределять нагрузку, конструируется тело. Укрепляется спина. Это хорошее настроение. Потому что выброс положительных эмоций всегда на занятиях происходит. Это интересно. Люди часто находят в этом смысл, когда скучают на работе и потом несутся на тренировку. Сейчас Дарья работает инструктором. На занятия по танцу на пилоне приходят женщины разных возрастов: от 16 до 60. В основном больше желающих научится «с нуля», но приходят и подготовленные люди, с развитыми мышцами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Дарья Худинская, инструктор по фитнесу и пол-дэнс:

На первых занятиях элементарные, простейшие движения. Вращение, самые простые трюки, которые позволяют человеку привыкнуть к пилону, обрести уверенность, хватку. В первое время очень слабые кисти, пальцы, потеют ладошки от волнения, все время падаешь. Загнать сразу на пилон, наверх, на первом занятии… Он от стресса на следующее может даже не прийти.