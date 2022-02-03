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Лукашенко: ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу

03 февраля 2022 08:37
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Ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. И особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину. Ситуация сегодня очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу», – считает Александр Лукашенко.

По его словам, текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона. «Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса», – отметил Президент.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко

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