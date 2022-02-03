Её уже посетил губернатор области. В Витебске открылась выставка о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Новости Беларуси. В Витебске открылась выставка о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место для экспозиции исторических ужасов выбрано символичное – это областной музей Героя Советского Союза Миная Шмырева, в народе известного под партизанским псевдонимом Батька Минай.

В собранной коллекции есть сведения о геноциде мирного населения Беларуси и советских военнопленных, копии документов, фотографии злодеяний нацистских оккупантов и раскопок на местах массового уничтожения людей. На размещенную в музее карту нанесена информация о количестве погибших в лагерях мирных жителей с указанием районов. Представлены и многие другие предметы, проливающие свет на трагедию ХХ века.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Единственный музей, который самое сильное впечатление на меня в детстве оказал, как на ребенка. Когда меня привели, рассказывали про Великую Отечественную войну и про вещи, происходившие в этот период на территории нашей страны, и давали подержать это оружие, которое тут стояло чуть по-другому. Это, конечно, было для мальчика неизгладимое впечатление. Но это была часть идеологии, часть нашей истории, и так нас посвящали в свою историю.

Во время войны на территории Витебской области была создана система тюрем и концлагерей. Самый большой из лагерей смерти для военнопленных был создан в сентябре 1941 года и назывался «Шталаг 313-й».