Её уже посетил губернатор области. В Витебске открылась выставка о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Новости Беларуси. В Витебске открылась выставка о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске открылась выставка о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место для экспозиции исторических ужасов выбрано символичное – это областной музей Героя Советского Союза Миная Шмырева, в народе известного под партизанским псевдонимом Батька Минай.
В собранной коллекции есть сведения о геноциде мирного населения Беларуси и советских военнопленных, копии документов, фотографии злодеяний нацистских оккупантов и раскопок на местах массового уничтожения людей. На размещенную в музее карту нанесена информация о количестве погибших в лагерях мирных жителей с указанием районов. Представлены и многие другие предметы, проливающие свет на трагедию ХХ века.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Единственный музей, который самое сильное впечатление на меня в детстве оказал, как на ребенка. Когда меня привели, рассказывали про Великую Отечественную войну и про вещи, происходившие в этот период на территории нашей страны, и давали подержать это оружие, которое тут стояло чуть по-другому. Это, конечно, было для мальчика неизгладимое впечатление. Но это была часть идеологии, часть нашей истории, и так нас посвящали в свою историю.
Во время войны на территории Витебской области была создана система тюрем и концлагерей. Самый большой из лагерей смерти для военнопленных был создан в сентябре 1941 года и назывался «Шталаг 313-й».
Здесь уничтожили более 80 тысяч человек. Кроме этого, за четыре года оккупации в регионе было проведено более 40 – и это только крупных – карательных операций. 243 деревни сжигались дважды, 83 – трижды, 22 – четыре раза и более. Наряду с карательными операциями гитлеровцы проводили локальные акции по наказанию населения за поддержку партизан и невыполнение распоряжений оккупационных властей.