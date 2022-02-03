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Область поражения ракетой – до 400 км. В Беларусь прибыли зенитные ракетные комплексы С-400

03 февраля 2022 07:56
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Новости Беларуси. «Союзная решимость-2022». Вооруженные силы Беларуси и России продолжают подготовку к активной фазе совместного учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну уже прибыли зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».  

Область поражения ракетой – до 400 км. В Беларусь прибыли зенитные ракетные комплексы С-400-1

На этой карте обозначен охват зоны действия С-400, расположенных в Беларуси. Зеленый – это дальность обнаружения (до 600 километров), красный – область поражения ракетой большой дальности, а это до 400 километров.  

Область поражения ракетой – до 400 км. В Беларусь прибыли зенитные ракетные комплексы С-400-4

Задачи по противовоздушной обороне «Триумф» будет выполнять на одном из полигонов Брестской области. Сейчас проводится инженерное оборудование и маскировка позиций, обслуживание техники.  

Область поражения ракетой – до 400 км. В Беларусь прибыли зенитные ракетные комплексы С-400-7

В ходе проверки С-400 заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.  

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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