Область поражения ракетой – до 400 км. В Беларусь прибыли зенитные ракетные комплексы С-400

Новости Беларуси. «Союзная решимость-2022». Вооруженные силы Беларуси и России продолжают подготовку к активной фазе совместного учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну уже прибыли зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

На этой карте обозначен охват зоны действия С-400, расположенных в Беларуси. Зеленый – это дальность обнаружения (до 600 километров), красный – область поражения ракетой большой дальности, а это до 400 километров.

Задачи по противовоздушной обороне «Триумф» будет выполнять на одном из полигонов Брестской области. Сейчас проводится инженерное оборудование и маскировка позиций, обслуживание техники.