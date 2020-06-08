Баннеры с артефактами и тренажёрный зал под открытым небом. Как обновили минские парки к лету

Чем выше градус за окном, тем больше людей на улицах столицы. Излюбленные локации минчан – скверы и парки. Зеленые уголки обновляют каждое лето, и речь не только про аттракционы, велодорожки и насаждения. Например, парк Челюскинцев совсем недавно превратился в выставочный зал. На ограждениях появились 70 фотобаннеров с раритетами и артефактами из фондов Национального исторического музея.

Дарья Овчинникова, координатор выставочного проекта «Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь»:

Хотелось показать срез всех белорусских музейных коллекций. Это и фарфор, керамика, археология, нумизматика, белорусское изобразительное искусство, народный костюм и многое другое. Проект имеет сопроводительную информацию, т. е. под фотографией вы можете прочитать про данный предмет, который вас заинтересовал. Представлен он на трех языках и будет работать в течение года.

Не заметить арт-пространство невозможно. Проходя мимо экспозиции, минчане замедляют шаг, а то и вовсе откладывают планы, чтобы получше изучить белорусское наследие.

Минчане:

Образовывает людей в какой-то степени, показывает, что вообще было много лет назад и развивает их. Очень хорошо. Мне нравится. Пройти посмотреть, ведь сейчас в музей не каждый пойдет.

Молодцы! И красиво сделано, и интересно, и познавательно.

Апгрейд провели и в парке Горького. В мае здесь появился тренажерный зал под открытым небом. 17 силовых станций закупили для хоккеистов столичной «Юности», впрочем, обыватели тоже подкачаться могут. Билет в зал клуба открывает двери и на новую площадку. Михаил Шишов, председатель хоккейного клуба «Юность»:

Это для всех посетителей, пожалуйста, мы рады всех видеть. Здесь у нас будет постоянно на входе находиться инструктор. У нас есть еще крытый тренажерный. Если человек хочет позаниматься, инструктор окажет профессиональную помощь, комплексы упражнений подберет индивидуально.

Александр Кулинич, инструктор тренажерного зала:

Можно поработать, начиная с икроножных мышц и заканчивая дельтовидными. Также руки, предплечья можно прокачать, соответственно, бицепсы и трицепсы. Разведение, сведение на внутренние и наружные мышцы бедра.

В нескольких метрах от громоздких тренажеров оборудовали и воркаут-зону. Все железо тестировал лично председатель клуба. И со слов мужчины, для упражнений с собственным весом площадка подходит идеально.

Михаил Шишов:

Рукоходы разного вида, брусья, тут же можно и спинку подкачать, и пресс нижний, верхний, т. е. все условия есть.

Навели марафет и в парке Янки Купалы. После шести месяцев реконструкции здесь обновилась плитка, побелели фонарные плафоны и появились новые скамейки. Покрасили даже знаменитые желтые вазы. Впрочем, ключевое обновление нужно искать не на земле.

Евгений Шилов, корреспондент:

Главное обновление парка – фонтан на реке. Монтаж уже на завершающей стадии. Все должно быть готово к 3 июля.