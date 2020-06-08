Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, курс на Турецкую Республику два вертолёта Ми-8 взяли в конце апреля. К этому дню экипажи совершили более 30 вылетов.

В небе авиаторы провели почти 53 часа. Как сообщают в спасательном ведомстве нашей страны, лётный и технический составы пробудут в Турции до октября.