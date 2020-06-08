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Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров

08 июня 2020 08:31
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Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров-1

Напомним, курс на Турецкую Республику два вертолёта Ми-8 взяли в конце апреля. К этому дню экипажи совершили более 30 вылетов.

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров-4

В небе авиаторы провели почти 53 часа. Как сообщают в спасательном ведомстве нашей страны, лётный и технический составы пробудут в Турции до октября.

Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров-7

Это не первый пример международного сотрудничества. Помощь в борьбе с природными стихиями белорусские спасатели оказали многим странам. Авиация МЧС привлекалась к тушению лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

# Пожар # общество # Фотофакт

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