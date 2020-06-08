Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?

Новости Беларуси. Пущанская жизнь онлайн. Прямой эфир и еженедельная рубрика теперь появилась в инстаграме от главного волшебника страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический поток в поместье в этом году уменьшился, но беловежский Дед Мороз времени зря не теряет и активно погружается в мир лайков и стримов.

Идею выйти онлайн самому популярному дедушке Беларуси подсказали его юные почитатели. Первый прямой эфир собрал несколько десятков зрителей. Трансляция из заповедного леса длилась около часа. За это время Дед Мороз успел ответить на многие каверзные вопросы подписчиков.

Дед Мороз:

Мы можем разговаривать обо всем: как подарки появляются и как я через трубу якобы в дом попадаю, и почему у меня на самом деле не олени, кто такой Санта Клаус и сколько у меня братьев. То, о чем меня в письмах спрашивают очень и очень часто. Вот обо всем об этом мы будем разговаривать.





Параллельно с эфирами каждую неделю Дед Мороз будет раскрывать по одной тайне своей резиденции. Присоединиться к волшебнику можно в аккаунте Беловежской пущи.