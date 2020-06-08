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Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?

08 июня 2020 08:18
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Новости Беларуси. Пущанская жизнь онлайн. Прямой эфир и еженедельная рубрика теперь появилась в инстаграме от главного волшебника страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?-1

Туристический поток в поместье в этом году уменьшился, но беловежский Дед Мороз времени зря не теряет и активно погружается в мир лайков и стримов.

Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?-4

Идею выйти онлайн самому популярному дедушке Беларуси подсказали его юные почитатели. Первый прямой эфир собрал несколько десятков зрителей. Трансляция из заповедного леса длилась около часа. За это время Дед Мороз успел ответить на многие каверзные вопросы подписчиков. 

Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?-7

Дед Мороз:
Мы можем разговаривать обо всем: как подарки появляются и как я через трубу якобы в дом попадаю, и почему у меня на самом деле не олени, кто такой Санта Клаус и сколько у меня братьев. То, о чем меня в письмах спрашивают очень и очень часто. Вот обо всем об этом мы будем разговаривать.

Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?-10



Параллельно с эфирами каждую неделю Дед Мороз будет раскрывать по одной тайне своей резиденции. Присоединиться к волшебнику можно в аккаунте Беловежской пущи.

Белорусский Дед Мороз завёл инстаграм и стримит из резиденции. О чём пользователи спрашивают волшебника?-12

Кстати, в перерывах между съёмками Дед Мороз собирает урожай шишек для новой партии необычного варенья, чтобы на очередной встрече угостить своих маленьких посетителей. 

# Дети # общество # Дед Мороз # Фотофакт

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