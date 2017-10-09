10 октября в Москве начнутся Дни Минска

Новости Беларуси. В тесном контакте. Делегация из столицы отправилась в Москву: завтра в Белокаменной начинаются Дни Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это – традиционная ежегодная «встреча» двух городов. В программе: деловые переговоры, презентация экономического и туристического потенциала, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и, конечно, же – ярмарка белорусских товаров.



На большую ярмарку-продажу уже сегодня отправились отечественные часы. На этот раз для москвичей подготовили целые четыре новые модели. В тренде – вышиванка. Национальный орнамент в цветах белорусского и российского флагов. Продавцы с уверенностью говорят: «Покупают и ещё приходят». Чего уж тут и говорить. О нашей сувенирной продукции знают не понаслышке. В Москве уже несколько лет работает фирменный магазин с минскими часами.

Павел Балашов, продавец-консультант салона-магазина ОАО «Минский часовой завод»:

В моду входит, даже молодые люди, неважно из Беларуси или из России, им нравится сам орнамент наш национальный. Часто у нас здесь гости столицы – москвичи россияне, в целом, приезжают, приобретают. Причём, в больших количествах для всей семьи, друзей, родственников, знакомых. Закупаются от души, как говорится.

А вот где ещё можно побывать в белорусской столице и, какие приобрести сувениры российским туристам подскажет карта гостя. Свой проект минчане представят в Москве. Печатный и мобильный путеводитель поможет лучше ориентироваться в лабиринтах большого города.

И что немаловажно, карта гостя гарантирует приятные скидки на посещение музеев и кафе. А это говорит о том, что в обёртке столицы больше ценна начинка. Здесь рассматривают не только торговый и промышленный, но инвестиционный и туристический потенциал.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Кроме туристических объектов, это объекты инфраструктуры (питание, театры, кинотеатры). И турист, покупая эту карту, может самостоятельно сформировать свой маршрут в зависимости от количества дней, то есть она будет продаваться на день, на два, три, на пять, на семь дней.

На Днях Минска в Москве традиционно не обходится без концерта артистов белорусской эстрады. Уже завтра на Большой Никитской удивлять публику будут как молодые исполнители, так и любимые белорусам и россиянам легенды.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я думаю, что это будет интересная и разнообразная программа, которая будет очень тепло принята. И самое главное – мы туда везём тепло своих сердец. Там любят песни, которые мы поём, любят творчество белорусов. Я думаю, это будет настоящий такой концерт дружбы, в котором будет ощущаться и тепло со сцены, и тепло от зрителей, которые придут на этот концерт.

Всё это, словом, не только вносит разнообразие в досуг жителей столицы, но и налаживает контакты в различных сферах. Ведь развитие торгово-экономического сотрудничества стоит в одном ряду с научно-техническим, гуманитарно-культурным и социальным.