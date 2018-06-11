«Всё с душой, всё очень по-доброму – по-белорусски». Праздник гордости за свой край: Новополоцк отметил 60-летие

Новости Беларуси. Культурная столица Беларуси – Новополоцк – с размахом отметила 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник не покидал улицы города всю неделю и завершился яркой акцией Федерации профсоюзов «Мы вместе», которая в 2018 году проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине».

Леокадия Кухаренко, житель Новополоцка: На смену пришли сыновья. Муж отработал более 40 лет. Я – 35. У мужа два брата работали тоже на «Нафтане». Такая наша династия.

Александр Кухаренко, житель Новополоцка: Получилось, что по стопам родителей пошли, толчок от них исходил. Так и попал на завод. Как говорится, меньше слов – больше дела.

Виктория Олешко, заслуженный артист Беларуси:

Хочу поздравить замечательный, прекрасный город Новополоцк с очень хорошим масштабным праздником. Мы всегда с удовольствием сюда приезжаем.

Мне кажется, люди к этому празднику давно-давно готовились, потому что всё с душой, всё очень по-доброму – по-белорусски, как мы можем, как мы любим.

В честь праздника на главной сцене города выступили любительские творческие коллективы, а также финалисты Республиканского профсоюзного конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси». Финальным аккордом стала молодежная дискотека с участием звезд белорусской эстрады.