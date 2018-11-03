«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

Новости Беларуси. В Большом театре Беларуси началась подготовка к новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, он пройдет на Старый Новый год.

Первые репетиции в Большом уже идут. Завсегдатаи и новички осваивают первые па новой программы. Ведь в ночь с 13 на 14 января любителям танца и профессиональным артистам театра предстоит кружиться в вальсе и отплясывать мазурку.

Ася Петрович, ассистент балетмейстера Большого театра Беларуси:

Только первая репетиция. Это один из самых сложных танцев бальной программы, которая была на балах, самый быстрый танец. Полька, мазурка – это самые быстрые танцы. Уже выбрала ткань, уже подобрано кружево. Создание платья на бал – это процесс не быстрый.