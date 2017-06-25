Бал, волнение и надежды: выпускники-2017 вступают в новую жизнь

Новости Беларуси. На неделе экономика Беларуси получила мощный приток человеческого капитала. Что это значит? Двойной выпуск из отечественных ВУЗов молодых специалистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом году ими стали те, кто поступил в 2012-м и учился пять лет. И те, кто грыз гранит знаний с 2013-го, но уже по 4-летней программе.

Экономически активных белорусов становится больше. В ВУЗе успешны те, кто делает меньше ошибок. В жизни все сложнее. Были даже опасения – хватит ли всем первых рабочих мест. С этим, похоже, все в порядке. Но важно, какой образ будущего у нового поколения. Насколько оно готово подключаться к модернизации экономики, конкурировать не только на внутреннем, но и внешнем рынке.

Екатерина Черных, выпускник Белорусской государственной академии авиации:

Вместо принцесс я мечтала о звездах, была просто влюблена в небо. Вместо стандартных сказок я слушала истории дедушки, который прослужил майором в главном управлении ВКС СССР.

Влюбленная в небо. И уже на всю жизнь. Она решила связать свою судьбу с авиацией и ни на секунду не пожалела. Говорит, семейное. Уже с детства Екатерина Черных впитывала любовь к небу. Сначала были рассказы дедушки, уже потом – посещение аэропорта Внуково. Академия авиации помогла воплотить мечту в жизнь.

Екатерина Черных:

Мы на земле несем ответственность за жизнь всех людей, которые в небе.

Дипломированный авиадиспетчер. Ни один человек с курса о выборе такой профессии не пожалел. Екатерина в их числе. Пусть и девушка, но первым делом... самолеты. Неудивительно, что на Республиканский бал от академии авиации – казалось бы, мужского ВУЗа – отправили ее.

Екатерина Черных:

Были тяжелые моменты. Преподают много технических дисциплин. Но можно было найти общий язык с преподавателями.

5 лет они шли к своей цели. Не сомневаясь ни минуты. Ни в выборе профессии, ни в своих силах. Но на неделе и Екатерине, и еще трем сотням выпускников вживаться пришлось в другие роли. Принцев и принцесс.

Они – словно звезды Каннского фестиваля. Красная ковровая дорожка, вспышки фотоаппаратов и внимание телекамер. Вот такой светский раут.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Прекрасная половина завораживает платьями в пол, высокими шпильками и вечерними прическами. Кавалеры тоже не отстают. Такому дресс-коду и вся атмосфера под стать. Дворец Независимости на неделе принимал около трех сотен выпускников.

Здесь и отличники учебы, и активисты, и стипендиаты спецфонда. Много и тех, чьи разработки вот-вот будут внедрены в практику.

О своей методике обучения гребле маленьких детей нам рассказывает Юлия Захаревич. Что называется, испробовано лично. Девушка – мастер спорта по гребле на байдарках и каное. Занимается уже 6 лет. Поэтому выбор ВУЗа в свое время неожиданностью не стал.

Юлия Захаревич, выпускник Белорусского государственного университета физической культуры:

Хочется как-то оздоровить детей, ввести допупражнения, чтобы ребенку было приятно работать.

Кстати, как раз в медицину свои методики внедрять намерен еще один наш герой. Неспешно прогуливается по коридорам. Словно вспоминает. И годы учебы, и своих друзей. Все то, чему научила альма-матер. Своими наработками с нашей съемочной группой Константин Доценко поделился как раз накануне Республиканского бала.

Константин Доценко, выпускник Белорусского государственного медицинского университета:

Это диплом за научную работу, которая была написана мной на пятом курсе. Она была посвящена прогностическим факторам при пневмонии.

Такую возможность – помочь не словом, а делом – ценит каждый студент.

Константин Доценко:

К каждой работе пишутся акты внедрения. Иногда оформляются патенты и изобретения. И это идет дальше в практику.

Мама – врач-инфекционист, отец – аллерголог. Целая семейная династия. А ведь когда-то поступление в мединститут у Константина было под вопросом. Кто бы мог подумать! Но привязанность к химии и нацеленность на практику удалось совместить. В выбранной профессии. Стал анестезиологом-реаниматологом. Теперь нарабатывать будет стаж. В 6-ой минской больнице.

Константин Доценко:

Увлекла химия, и стоял выбор между химфаком БГУ и медуниверситетом. Тут уже, наверное, не последнюю роль сыграла семейная династия, потому что привлекала больше практика.

А тем временем Евгений Лавринюк свои разработки внедрять намерен в производство. Накануне бала выпускников – часы напролет за чертежами. Разрабатывает линию производства вареных колбас. Аналогов ей нет даже в странах СНГ. И ведь для Евгения это уже не первый опыт подобных разработок. В сфере его интересов – мясная, молочная, хлебобулочная промышленность. Несколько крупных предприятий региона такими ноу-хау уже заинтересовались.

Евгений Лавринюк, выпускник Брестского государственного технического университета:

Это та область технических знаний, которая требует постоянной доработки и модернизации. И я как специалист могу в ней состоятся.

Именно за такой молодежью будущее Беларуси, – с уверенностью отмечает белорусский Президент. Александр Лукашенко по традиции лично поздравил выпускников и дал напутствия во взрослую жизнь. Стартовая площадка у этих молодых дипломированных специалистов есть. Много делает и государство: гарантирует рабочее место и социальный статус. Теперь каждый в ответе за свою судьбу. Но главное – напутствие от Президента – не искать счастья за границей и не забыть Беларусь. Ведь именно здесь родной дом. Место, где всегда поддержат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы для своих родителей, наставников – самое дорогое в жизни. Воплощение замыслов, планов на будущее. Именно с вами, образованными, энергичными, мы связываем надежды на динамичное развитие всех сфер жизни белорусского общества. Уже завтра вы придете на предприятия промышленности, сельского хозяйств, в школы, медицинские центры, конструкторские бюро, научные лаборатории, проявите свои таланты в искусстве, культуре. А, возможно, кто-то из вас откроет свое дело, станет успешным предпринимателем. Созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Молодежь – это один из главных приоритетов государственной политики. Поэтому не бойтесь сложных задач. Ставьте перед собой самые амбициозные цели и воплощайте их в жизнь. Постановка цели – это уже половина успеха. Правильно цели. И помните: вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний. Всегда поможем и поддержим. Но если кто-то рискнет поехать за рубеж, за границу, мы не препятствуем этому. Но вы должны знать: лучше, чем дома, вам не будет. Да, вам могут дать больше денег, о которых почему-то все в последнее время только и говорят. Но помните: вам не дадут самого главного – у вас не будет под ногами своего клочка земли. А это дорогого стоит.

Благодарности и награды для лучших из рук Президента получили полтора десятка выпускников. Медики, программисты, экономисты, музыканты… Отдельные слова – в адрес педагогов. Для них все ученики, талантливые и одаренные, словно воплощение замыслов и планов на будущее. Это Александр Лукашенко знает как никто другой.

Уже после официальной части звучит студенческий гимн. И это, увы, уже последнее, что будет связывать выпускников с их альма-матер.

Пусть в будущем кто-то будет пытаться покорить небо, кто-то спасет далеко не одну человеческую жизнь, а кто-то воспитает будущих олимпийских чемпионов и внедрит свое ноу-хау в производство. Но этот день, день выпускного бала, каждый запомнит ярким, полным слез радости с одной стороны, и насыщенным грустью от расставания с любимым ВУЗом с другой. Бал закончился, но шаги во взрослую жизнь уже сделаны. Пусть первые, но такие многообещающие.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь