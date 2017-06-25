«Не было страха, что что-то пойдет не так»: кто несет ответственность за безопасность роупджамперов

Новости Беларуси. Как ни странно, но в сегодняшнем опасном мире есть люди, которым не хватает адреналина. Экстремальное развлечение – роупджампинг – прыжок с высоты – помогает компенсировать этот дефицит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако и увеличивает статистику несчастных случаев. Под Минском, прыгнув с 70-метровой трубы, разбился 27-летний парень.

Это был его первый прыжок вниз, который ему подарили друзья. Так убивать время придумал американский скалолаз Дэн Осман. Он хотел одолеть боязнь сложных маршрутов. Страх он победил. Однако впоследствии погиб сам, прыгнув с высоты 300 метров.

Максим Слиж, СТВ:

Прыжки с альпинистской веревкой за спиной стали модным увлечением. И какой же он экстремальный вид спорта, если правил не существует? Рисковать или нет, дело частное, но если тебе предлагают совершить «орлиный полет» за деньги – ситуация резко меняется.

Погибает 27-летний парень во время прыжка с 70 метров в «Соснах». Эта труба котельной давно стала излюбленным местом роупджамперов. И тех, кто хотел получить адреналиновый коктейль за деньги. В Интернете купить подарочный сертификат другу или заказать падение в неизвестность себе можно за полминуты. Предложений в избытке. И это главная отправная точка сюжета. Есть услуга от зарегистрированного индивидуального предпринимателя, значит, и ответственность то же есть.

Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты прав потребителей:

Любая услуга, оказанная потребителю – в законе указано – должны быть безопасна для его жизни и здоровья.

Надежда Кулаковская – еще не профессиональный роупджампер, хотя в ее активе 8 прыжков. И главной страховкой для девушки были слова организаторов – все будет безопасно, а те самые организаторы свою безопасность обеспечивают простой распиской. Мол, все по доброй воле, только того, кто совершает прыжок.

Надежда Кулаковская:

Не было страха, что что-то пойдет не так.

Алексей представитель того самого экстремального бизнеса. Он не отрицает, что за безопасность должен нести ответственность лично.

Алексей Костенко, организатор прыжков:

За любые ЧП несут ответственность организаторы.

Но поэтапно, с точки зрения закона, должно это шоковое развлечение строиться таким образом. Объекты, с которых прыгают люди, не могут использоваться без разрешения специалистов. А иначе где она, та самая страховка?

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Использование неэксплуатируемых зданий несет в себе еще большую опасность.

Не каждый человек, учитывая его состояние здоровья, может спрыгнуть. А если и очень хочет, то первое, что должны потребовать организаторы у всех – медицинскую справку, где ни каких противопоказаний значится не должно. Вот только краткий перечень запретов.

Ирина Свороб, главный внештатный амбулаторно-поликлинический терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Врожденные заболевания позвоночника. Травмы, операции на позвоночнике. Сердечная недостаточность.

И даже если гипотетически вы полностью здоровы, есть и иные предпосылки задуматься глубоко, нужен ли вам такой стресс.

Ирина Свороб:

Болезни могут протекать скрыто. Без врача обнаружить их наличие невозможно.

И если со здоровьем все в порядке, без специальной подготовки прыгать нельзя. Дело не в том, что вам расскажет инструктор – принцип воздействия психологического на организм никто не отменял. В этом уверен на 100 процентов Владимир Вирт. Кандидат в мастера спорта по альпинизму и скалолазанию 30 лет обучает тех, кто ходит в горы и работает на высоте.

Владимир Вирт, инструктор-методист промышленного альпинизма:

Все беды от головы.

Завершающим пунктом перед прыжком, учитывая все проверки, и собеседование с человеком должен стать договор. В нем указываться прописными буквами ответственность того, кто натягивает веревки и предоставляет площадку. Но и это не все. В рамках закона на прыжки разрешения нет. Поэтому сломанные пальцы, поврежденная спина или утраченная жизнь. От ответственности не уйти.