Байки про Лешего ходят здесь не просто так. Узнали интересные факты о заказнике «Корытенский мох»

Об этом и не только можно узнать на экотропе «Тайны болот». Здесь просвещают школьников и открывают новые факты туристам: как ориентироваться в лесу, почему муравьи – социальные насекомые, а на Витебщине самая большая популяция медведей. На шести остановках будет интересно. После пяти километров по заповедному лесу вы почувствуете прилив сил и оздоровитесь. Сосновый парфюм творит чудеса, а бонусом станет выход на верховое болото.

Легкие Европы. Здесь свои законы и микрокосм с дурманящим багульником и чудо-росянкой. Глядя на миниатюрные сосны, с трудом верится, что им около 100 лет. Деревянный настил делает путешествие комфортным. Здесь растет уникальная для нашей страны морошка приземистая, клюква мелкоплодная, черника, голубика, брусника. Собирать витамины можно, как и наблюдать за огромным количеством птиц. Здесь гнездятся больше сотни видов! Совы, глухари, чернозубая гагара, орлан белохвост, скопа, змееяд – мечта орнитологов. Но без сопровождающего даже не думайте отправляться в топи. Байки про Лешего наши предки придумали не просто так. Когда солнце уходит, найти выход трудно и можно долго ходить по кругу…

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