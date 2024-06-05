Экологические походы и исторические маршруты. Вот почему стоит отправиться в сплав на байдарках в Городке

На одной волне с приключениями! Настало время для зеленого туризма. Природа щедро наградила Витебщину реками-озерами, которые разливаются тысячами кристаллов. Заказник «Корытенский Мох» разработал 12 маршрутов разной степени сложности. Можно взять байдарки, палатки и зарядиться энергией леса у костра.

Стартуем с Воробьевых гор, местных Раубичей, и выбираем сплав для новичков «Жемчужины Городка», которых проходит по трем озерам. Анастасия Макеева, корреспондент:

Озеро, на котором мы сейчас с вами находимся, называется Луговое. Чем оно славится? Может, какие-то легенды есть?

Сергей Юшков, директор ГПУ «Корытенский мох»:

Раньше окружали просторные луга, и из-за этого оно дало название. По легендам, во время Отечественной войны 1812 года здесь были захоронения французов. У нас еще есть маршруты более сложные, например, «Белорусская Карелия» – это небольшой кусочек по маршруту реки и озера Щербовского края, с порогами, с камнями, течением большим. Есть походы у нас экологические, проходящие по каким-то участкам заказника. Вот как река Овсянка, там будет проходить по заказнику Тиостенский.