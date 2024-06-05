Экологические походы и исторические маршруты. Вот почему стоит отправиться в сплав на байдарках в Городке
На одной волне с приключениями! Настало время для зеленого туризма. Природа щедро наградила Витебщину реками-озерами, которые разливаются тысячами кристаллов. Заказник «Корытенский Мох» разработал 12 маршрутов разной степени сложности. Можно взять байдарки, палатки и зарядиться энергией леса у костра.
Стартуем с Воробьевых гор, местных Раубичей, и выбираем сплав для новичков «Жемчужины Городка», которых проходит по трем озерам.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Озеро, на котором мы сейчас с вами находимся, называется Луговое. Чем оно славится? Может, какие-то легенды есть?
Сергей Юшков, директор ГПУ «Корытенский мох»:
Раньше окружали просторные луга, и из-за этого оно дало название. По легендам, во время Отечественной войны 1812 года здесь были захоронения французов. У нас еще есть маршруты более сложные, например, «Белорусская Карелия» – это небольшой кусочек по маршруту реки и озера Щербовского края, с порогами, с камнями, течением большим. Есть походы у нас экологические, проходящие по каким-то участкам заказника. Вот как река Овсянка, там будет проходить по заказнику Тиостенский.
Можно посмотреть огромные площади водного ореха чилима – довольно интересное реликтовое растение. Даже во время войны этим чилимом люди спасали себе жизнь, делали муку из нее. На других маршрутах, например, на реке Оболь можно увидеть разных редких птиц – черного аиста, белого подорлика. Есть еще маршруты исторические. Вот, например, на Тиосто можно увидеть место, где было старинное городище, или места, где во время войны располагались партизанские бригады. Там находится большой памятник «Хозяин леса».
Подробности смотрите в видео.