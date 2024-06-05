Как белорусы устраивали быт 200 лет назад? Показали в краеведческом музее Городка

В белорусской хатке конца XIX – начала XX века все по классике. Наши предки строили бревенчатые дома 6 на 6 метров. Главной кормилицей была печь. Красный угол – семейный храм, перед иконами просили благословения на каждый день. Бабий угол – кухня того времени. В сенцах хранили урожай, закатки, инструменты, посуду – все по хозяйству. Была и домашняя мельница. Во дворе устанавливали жернова и получали муку для ароматного хлебушка. Трудились не покладая рук...

Дмитрий Рыжанков, старший научный сотрудник Городокского районного краеведческого музея:

Здесь представлено кузнечество, столярство, гончарство – оно одно из первых у нас появилось на Городокщине еще в 3 тысячелетии до новой эры. Об этом говорит поселение у деревни Межан, в котором недавно проводились археологические раскопки, в начале 2000-х, и обнаружили залежи таких продуктов, как глина, песок. Изображались определенные символы белорусского добробыта. Кузнечество являлось родовым промыслом, то есть оно передавалось из поколения в поколение. Мальчики еще с 12-15 лет обучались у отца, ковали разгоряченный металл из печи, поэтому их называли молотобойцами. Домик кузнеца делался из дешевого дерева и находился близ реки, дабы пожар не поглотил всю деревню и жителей.