Сотрудники минской ГАИ работают в новой форме – показываем экипировку

Майка-поло и кроссовки. Сотрудники минской Госавтоинспекции 6 августа заступили на службу в новой форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипировка включает также костюм и кепку с неоновыми вставками и световозвращающим рисунком. Благодаря этому сотрудники ГАИ будут более заметны для всех участников дорожного движения. Новая форма разрабатывалась специально для минских правоохранителей и тестировалась на протяжении года. Как результат – она отвечает всем современным требованиям.