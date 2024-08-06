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Сотрудники минской ГАИ работают в новой форме – показываем экипировку

06 августа 2024 11:12
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Майка-поло и кроссовки. Сотрудники минской Госавтоинспекции 6 августа заступили на службу в новой форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники минской ГАИ работают в новой форме – показываем экипировку-1

Экипировка включает также костюм и кепку с неоновыми вставками и световозвращающим рисунком. Благодаря этому сотрудники ГАИ будут более заметны для всех участников дорожного движения. Новая форма разрабатывалась специально для минских правоохранителей и тестировалась на протяжении года. Как результат – она отвечает всем современным требованиям.

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области

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