Бабочки со всей Беларуси - в одном музее

В Гродненской области в скором времени появится первый в Беларуси музей насекомых. Поехав по одному из агро-туристических маршрутов Зельвенщины можно будет увидеть более тысячи видов бабочек, жуков и стрекоз.

:В квартире семьи Микановичей из Зельвы всё говорит об увлечении хозяина. На столовых приборах, салфетках и даже полотенцах изображены бабочки. Коллекционированием этих насекомых Сергей Иванович, биолог по профессии, занимается с 16 лет. Говорит, после того, как у знакомого увидел редкий вид бабочек. Благо, поддержка довольно необычного увлечения, в семье безоговорочная.

Уникальность этой коллекции в том, что все экспонаты собраны на территории одного Зельвенского района. Редкие и распространённые виды насекомых объединены по классам. Чтобы поймать некоторых уникальных бабочек Сергею Ивановичу приходилось выходить на "охоту" даже ночью. В коллекции около тысячи экспонатов. Можно только догадываться, сколько довелось затратить сил и времени на её создание. Всего на территории республики зарегистрировано 1600 видов этих насекомых.

Идея показать бабочек не только знакомым, но и всем желающим, у Сергея Микановича возникла не случайно. Об открытии первого в Белоруссии музея насекомых он мечтал давно. Воплотить идею в жизнь помог случай. Узнав из газеты о реализации в республике экологического проекта ООН, коллекционер подал заявку. В итоге материалы одобрили, и на строительство музея был выделен грант.

"Работа по созданию музея идёт в двух направлениях. Во-первых, готовится само помещение. Куплен домик в деревне в живописном месте. Во-вторых, готовятся экспонаты. Расширяется и оформляется сама коллекция и другие экспонаты. Пока не скажу какие, задумки есть разные", - рассказал коллекционер Сергей Миканович.

Музей насекомых будет включён во все агро-туристические маршруты Зельвенщины. Первые посетители смогут увидеть экспонаты уже в августе. А чтобы привлечь большее количество туристов, Сергей Иванович планирует собрать полную коллекцию бабочек Беларуси.