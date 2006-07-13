Исторический центр столицы освобождают от громоздкого электротранспорта

На участке проспекта Победителей от улицы Саперов до площади Свободы в белорусской столице больше не будут ходить троллейбусы. До первого августа здесь полностью демонтируют контактную сеть.

Изменение в транспортном обслуживании этой части города изначально было предусмотрено комплексной программой реконструкции и восстановления исторического центра Минска. Согласно решению Мингорисполкома до 1 августа планируется снять троллейбусные маршруты еще и на участках улиц Ленина, проспекта Независимости, улиц Городской Вал и Интернациональной. Именно здесь сегодня размещено разворотное кольцо 21-го, 39-го и 56-го маршрутов троллейбусов.

Освободившись от электротранспорта, узкие улочки в историческом центре Минска станут гораздо свободнее. Сейчас специалисты предприятия <Минсктранс> разрабатывают новую схему движения общественного транспорта.

