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Исторический центр столицы освобождают от громоздкого электротранспорта

13 июля 2006 12:04
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На участке проспекта Победителей от улицы Саперов до площади Свободы в белорусской столице больше не будут ходить троллейбусы. До первого августа здесь полностью демонтируют контактную сеть.

Изменение в транспортном обслуживании этой части города изначально было предусмотрено комплексной программой реконструкции и восстановления исторического центра Минска. Согласно решению Мингорисполкома до 1 августа планируется снять троллейбусные маршруты еще и на участках улиц Ленина, проспекта Независимости, улиц Городской Вал и Интернациональной. Именно здесь сегодня размещено разворотное кольцо 21-го, 39-го  и 56-го  маршрутов троллейбусов.

Освободившись от электротранспорта, узкие улочки в историческом центре Минска станут гораздо свободнее. Сейчас специалисты предприятия <Минсктранс> разрабатывают новую схему движения общественного транспорта.

# общество

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