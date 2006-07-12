В столичной прокуратуре намечены меры по борьбе с преступностью

Прокурор Минска Николай Кулик потребовал от подчиненных задействовать все возможности по выполнению поставленных главой государства задач по укреплению законности и правопорядка. 12 июля в прокуратуре Минска подводили итоги работы за полугодие.Коллегия отметила улучшение качества следствия. С начала года успешно расследован ряд громких дел. Вместе с тем, криминогенная ситуация в столице по-прежнему остается сложной. Число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2005 года возросло и достигло почти двадцати тысяч.