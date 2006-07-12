Белорусы недостаточно активно следуют рекомендациям медиков употреблять в пищу йодированную соль

Поэтому необходимо продолжить работу по профилактике йоддефицита среди населения. Такое мнение высказал руководитель представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в нашей стране Бранислав Екич на заседании <круглого стола>, посвященном этой теме.

По результатам социсследований, уровень знаний населения Беларуси по вопросам йодирования соли достигает 96%, но употребляют в пищу этот крайне нужный для здоровья продукт гораздо меньшее число людей.

Йоддефицитные заболевания - серьезная проблема для Беларуси. Негативное влияние йоддефицита проявляется ростом заболеваемости различными формами зоба, нарушением физического и психического развития детей и подростков. Это приводит к снижению интеллектуального потенциала нации.

Основной способ решения проблемы дефицита йода - всеобщее йодирование соли. Кстати, наличие йоддефицитных нарушений выявлено более чем в 130 странах мира.