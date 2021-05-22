Бабин день и расширенная семья. Какие они, исконные традиции белорусов по воспитанию детей?

Новости Беларуси. С какими проблемами сталкиваются современные семьи и что влияет на их развитие и процветание? На эти и другие вопросы в студии «Большого города» ответила делегат VI Всебелорусского народного собрания, председатель общественного объединения Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», член Белорусского союза женщин, многодетная мама и матушка Вероника Сердюк. Юлия Алексеюк, ведущая:

Одна из задач вашего центра – содействие воссозданию традиционной культуры белорусского народа в сфере рождения и воспитания детей. Какие они, исконные традиции белорусского народа?

Вероника Сердюк, руководитель Центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Мы изучаем эти традиции. Есть такая работа, когда на родах присутствует расположенная к роженице женщина. Мы хотим восстановить хотя бы традиционный женский день, Бабин день. Также традиционны какие-то календарные моменты. Часто бывают такие установки в обществе, что пока ребенок не пошел в садик, сиди дома. Они до сих пор встречаются, с этим тоже надо работать. В нашей белорусской культуре похвалить могу только южные ареалы, и они связаны с протестантской культурой. Это наши так называемые огуречные республики, потому что они под свое вероучение – отказ от алкоголя, изучение библии, многодетность. Если это многодетность, то очень расширенная семья – у тебя десять братьев и сестер, они все родили по десять детей.

Юлия Алексеюк:

Там и взаимопомощь больше налажена. Вероника Сердюк:

Оно накладывается само собой, ты думаешь, какой бизнес можно подстроить под то, что у нас такая семья, какой дом надо построить? Большая семья влечет за собой и изменения инфраструктуры. Иногда мы все ждем, что государство повернется к нам лицом, и оно поворачивается, но и от нас требуется дерзновение создать эту многодетную семью, пойти в бой, а структура, среда под нас подстроится. Юлия Алексеюк:

У вас пятеро детей. Какие семейные ценности вы им прививаете?

Вероника Сердюк:

Это надо будет посмотреть, когда мои дети вырастут, поженятся, выйдут замуж и сколько родят детей. Тогда мы сможем понять, какие ценности мы им привили. Понятно, что мы стараемся прививать православные ценности, много рассказываем о наших предках, чтобы они понимали, откуда мы вышли. Мы все из крестьян вышли – и мой муж, и мой род. Юлия Алексеюк:

Вы и руководите Центром поддержки семьи и материнства, были делегатом VI Всебелорусского собрания, член Белорусского союза женщин, ко всему этому вы мама пятерых детей, пишете книгу, диссертацию, как жена священника выполняете обязанности. Где вы находите для всего этого силы?