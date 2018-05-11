Ажурное творчество: мастерица из Молодечно стала лучшей по итогам конкурса вытинанки

Новости Беларуси. Ловкость рук и высокое мастерство. Ремесленник из Молодечно Алла Божко стала одной из лучших по итогам областного конкурса вытинанки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ловкость рук и высокое мастерство. Ремесленник из Молодечно Алла Божко стала одной из лучших по итогам областного конкурса вытинанки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Художественным вырезанием из бумаги мастерица занимается с детства, поэтому признание для нее не явилось большой неожиданностью.
Алла Божко, мастерица:
Каждый из нас вырезал в детстве снежинки. Это и является одним из простейших видов вытинанки. В Молодечно существует единственная в нашей стране школа вытинанки, которую основала мой педагог Виктория Червонцева. Моя излюбленная тема – древо жизни.
Вытинанка, как древний вид народно-прикладного искусства, «вторую жизнь» получила во второй половине 20 века. А теперь переживает настоящий расцвет. Вытинанку можно увидеть и на открытках, и в предметах интерьера. И, наконец, это – отличный сувенир.