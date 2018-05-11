Что скрыто в цветах и узорах белорусского герба и флага?

Новости Беларуси. Тем временем в регионе, как и по всей стране, готовятся отметить День Государственного герба и флага, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Этот праздник – с 1995 года в национальном календаре, во второй неделе мая. Отличное «послесловие» Дня Победы, когда на патриотическом подъеме мы обращаемся к визуальным символам суверенной, независимой страны.