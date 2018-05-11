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Что скрыто в цветах и узорах белорусского герба и флага?

11 мая 2018 15:07
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Новости Беларуси. Тем временем в регионе, как и по всей стране, готовятся отметить День Государственного герба и флага, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что скрыто в цветах и узорах белорусского герба и флага? -1

Этот праздник – с 1995 года в национальном календаре, во второй неделе мая. Отличное «послесловие» Дня Победы, когда на патриотическом подъеме мы обращаемся к визуальным символам суверенной, независимой страны.

Подробнее – в видеоматериале

# Герб и флаг Беларуси # общество # Фотофакт

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