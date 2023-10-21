Лучшую милицейскую семью выбирали в Барановичах – акция МВД

Новости Беларуси. Белорусы успешно находят баланс между семьей и работой. В рамках Недели родительской любви ежегодная акция МВД Беларуси «Семья! Служим вместе!» завершилась в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном этапе конкурса приняли участие 14 команд. Лучшие милицейские семьи из всех УВД и ГУВД Мингорисполкома, внутренних войск, департаментов охраны и исполнения наказаний, ведомственных учебных заведений. Участники продемонстрировали активную жизненную позицию, поделились главными достижениями и успехами не только в работе, но и в своих увлечениях.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это хорошая, добрая традиция в Министерстве внутренних дел – проводить эту добрую акцию. Наши милиционеры умеют хранить наши христианские традиции, как они умеют ценить и уважать свою семью. Как они любят своих родителей, как беспокоятся за своих детей.