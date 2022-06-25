Азарёнок: убитые аккаунты укронацистов продолжают жить, дальше пишут русским и белорусам мерзости

Инфернальные оттенки западной политики. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь живы они до сих пор. Есть, присутствуют, являют нам свое нутро. Ну как живы? Смердят уже трупным ядом – мертвые души. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Недавно прошла информация, что убитые аккаунты укронацистов продолжают жить. Тела отправляются в чернозем, а странички в Instagram, TikTok, Twitter, Facebook и дальше пишут русским и белорусам мерзости, изрыгают маты, беснуются, воют, брызжут слюной, агитируют за усатую женщину. Поистине картина инфернальная. Идут сообщения, что в Одессе бандеровцы установили артиллерию на кладбище. Да не на простом кладбище, а на чумном, вековой давности, чтобы вызвать ответный огонь и вернуть к жизни потревоженных заболевших мертвецов. Кто ты, автор всего этого инфернального кошмара? Бернар Анри Леви? Английские масоны? Думаю, смотреть надо глубже. На самое дно глубинного государства. Дьявол играет свою пьесу для фагота. Григорий Азаренок:

Такие же трупы управляют нашими северными соседями. Мелкие пигмеи, карлики, пахнущие мертвечиной гномы. Вы уже сократили население Литвы в два раза. Теперь вы хотите ее уничтожить, спровоцировав Россию? Только вы действительно думаете, что сами успеете сбежать в Лондон? Поистине у мертвецов все плохо с головой.

А наши змагарики? Живые разве? Поглядите. Недавно прошел опрос у них на кладбищенских каналах. Если бы сейчас прошли выборы, за кого бы вы проголосовали? Внимание! Большинство за Шушкевича. Они голосовали бы за труп, который сейчас взывает в аду к Горбачеву. Просит поторопиться. Трупы, трупы, трупы пляшут вокруг нас, живых. И обзываются еще. И руководит всем этим труп, реальный, натуральный. Он не живет. На этой неделе у смердящего Бидона обнаружили вот такую подсказку.

– Ты заходишь в зал «Рузвельт» и здороваешься с участниками.

– Ты занимаешь свое место.

– Заходит пресса.

– Ты задаешь вопрос.

– Ты благодаришь участников.

– Ты уходишь. Григорий Азаренок:

Расписано, что ему нужно делать. Это руководитель ядерной державы, потребляющей 40 % мировой продукции. Почти половина всего, созданного человечеством, идет под землю, на кладбище, в ад, к некромантам, в Америку. Вот такая у нас нынче демократия – гробализация. Поистине прав был святой праведный Иоанн Кронштадтский. Демократия в аду, а на небе – Царство. Им там скучно, мертвецам. Они как можно больше живых туда хотят утащить. Уморить голодом, убить в войнах, абортами, либерализмом, прививками, чтобы плясать свои сатанинские хороводы. Из-под земли торчат костлявые руки. Недавно один из таких некромантов признался, как они нас здесь арканом на кладбище вели. Не скрывают, что десятилетия колотили гробы и могилы копали.

Гэта наша беларуская рэвалюцыя 2020 года была падрыхтаваная. Я думаю, што апошнія 10 гадоў перад 2020-м праз адукацыйныя, журналісцкія, літаратурныя праекты людзі ўсё роўна мелі перад вачыма нейкі вобраз альтэрнатыўнай Беларусі. Вось праз гэтыя маленькія-маленькія праекты. Магчыма, не надта бачныя, не надта заўважныя, але, давайце нагадаем, колькі ўсяго адбывалася ў Менску ў 2015, 2018, 2019 гадах, колькі было розных майстэрняў, клюбаў, усялякіх імпрэз, сустрэч. Я бачыў людзей, якія прыходзілі на гэтыя імпрэзы. Я думаю, што ў жніўні 2020-га менавіта гэтыя людзі першымі выйшлі да выбарчых участкаў, на плошчы.