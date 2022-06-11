Анатолий Маркевич: ребята, которые недавно пришли на рабочие места, видят ситуацию внутри отрасли под другим углом

Новости Беларуси. В Молодечно продолжается XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Гости уже смогли познакомиться с художественными выставками и музейными экспозициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце культуры организовали музыкально-поэтическую гостиную с участием именитых белорусских деятелей культуры и начинающих мастеров рифмы. А в костеле Святого Иосифа прозвучали известные произведения в хоровом исполнении. Пообщаться с молодежью о новых веяниях в искусстве и их профессиональном становлении приехал и министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. Встреча стала необычной главой фестиваля. Ребята смогли задать вопросы о создании новых культурных проектов и поддержке талантливой молодежи.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Встреча с молодежью всегда очень полезна для всех нас, потому что молодежь, особенно те ребята, которые совсем недавно пришли на рабочие места, видят ситуацию внутри отрасли под другим углом, имея в виду и проблемные вопросы, которые существуют. Конечно, всегда ярко высказываются о тех наработках, которые есть в каждом коллективе, куда они пришли в качестве молодых специалистов.

Владислав Никольский, преподаватель Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского:

Мы предложили сделать собрание молодых специалистов шире, то есть растянуть его, сделать, возможно, в рамках не Молодечно, а в принципе в республике. Мы хотим, чтобы был какой-то совет молодых специалистов, благодаря которому министр культуры и министерство будут получать от нас новые идеи.