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На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам

11 июня 2022 16:04
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Настоящий летний зной ощутили белорусы на уходящей неделе. Но, пожалуй, привыкать к такой жаре пока рановато, поскольку и в летнюю пору погода часто бывает непредсказуема, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В понедельник, 13 июня, погода на юго-востоке страны будет преимущественно ясная с переменной облачностью и без осадков, средняя температура воздуха составит +21 °С днем и до +14 °С ночью. Атмосферное давление в пределах нормы. В течение недели отметка термометра будет опускаться, в западных регионах средняя температура составит +18...+19 °С, ожидаются дожди, при этом сохранится ясная, малооблачная погода.  

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-1

В Мадриде +38°C, в Москве +24°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 июня читайте здесь.

На северо-востоке страны пройдут дожди, температура воздуха при этом будет колебаться в пределах +19...+22 °С, а в ночное время составит +11 °С.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-4

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-6

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-8

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-10

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-12

На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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