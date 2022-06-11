На смену жаре в Беларусь придут дожди и похолодание. Подробный прогноз синоптиков по регионам

Настоящий летний зной ощутили белорусы на уходящей неделе. Но, пожалуй, привыкать к такой жаре пока рановато, поскольку и в летнюю пору погода часто бывает непредсказуема, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В понедельник, 13 июня, погода на юго-востоке страны будет преимущественно ясная с переменной облачностью и без осадков, средняя температура воздуха составит +21 °С днем и до +14 °С ночью. Атмосферное давление в пределах нормы. В течение недели отметка термометра будет опускаться, в западных регионах средняя температура составит +18...+19 °С, ожидаются дожди, при этом сохранится ясная, малооблачная погода.