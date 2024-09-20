Прямой эфир

Азарёнок: режим силен как никогда. Мы контролируем каждый сантиметр в нашей стране

20 сентября 2024 20:33
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим попытки расколоть Беларуси и поговорим о том, что может закончить конфликт в Украине. В эфире политолог Юрий Воскресенский.

Азарёнок: режим силен как никогда. Мы контролируем каждый сантиметр в нашей стране-2

Юрий Воскресенский, политолог:
Они неправильно все трактуют. Во-первых, мы сто раз говорили в эфире: никакой «адлiгi» не будет. В том понимании, в котором они понимают: снова возвращение НКО, контроль инфопространства, поддакивание западникам в Венецианской комиссии, следовать их правилам. Но не будет этой «адлiгi». Все. Мы идем дальше. У нас вообще не стоит этот вопрос, гуманитарный и правовой, на повестке. У нас сейчас вопрос:

  • Первое – сохранить независимость и суверенитет. В условиях исторической турбулентности. 
  • Второе – избежать войны. Всё. А они все про свою «адлигу» . Да русским языком: не будет, не будет, не будет. Они все хотят выдавать желаемое за действительное.


Григорий Азаренок, СТВ:
Да и процесс помилования – он никак не связан вообще с их какими-либо действиями, ещё с чем-то. Режим силен как никогда. Мы контролируем каждый сантиметр в нашей стране. Мы знаем про всех все. Всех, кто вас там сбежал, кто не сбежал, кто в Украине, кто в Польше – до пятого колена знаем. Режим максимально в себе уверен. Режим. Вот, если честно, все эти разговоры, разговоры... Батька мог этого и не делать. Но ничего не изменилось с 2023 года. Ему людей жалко, которых вы, гады, обманули. Ему жалко людей, своих белорусов.
Он хочет, чтобы у белорусов была нормальная, хорошая судьба. 

Юрий Воскресенский:
А они наоборот. Ты заметил, как они вас приняли? Они же специально, мерзавцы, говорят, что это мы надавили, чтобы донесли, так сказать, до нашей власти, до нашего Президента. и чтобы они этот процесс остановили. Потому что, понятно, не хочется, чтобы они рассказывали, что и нами тут манипулируют. Вот мерзавцы, специально все делают наоборот.
Мне кажется, что если эти так называемые политзаключенные когда-нибудь встретятся с представителями беглой оппозиции, они им просто набьют лицо или морду лица. Это будет так.
 

# общество # Юрий Воскресенский # Григорий Азаренок

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